ЕС приостановил пакт, ограничивающий бюджетный дефицит и госдолг стран Европы

Европейский Союз приостановил действие Пакта стабильности и роста. Это базовый документ еврозоны, который обязывает европейские страны сводить госбюджеты с положительным или нулевым сальдо.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В исключительных случаях может допускаться дефицит госбюджета, однако он не должен был превышать 3% ВВП. Пактом стабильности и роста также предусмотрено, что государственный долг не должен превышать 60% ВВП.

"Министры финансов стран-членов ЕС согласились с оценкой Еврокомиссии, изложенной в ее документах от 20 марта 2020 года, что условия для использования общей оговорки о возможности приостановки фискального структурного [соглашения], - а именно, наличие серьезного экономического спада в еврозоне и ЕС - выполнены", - отмечается в заявлении Совета ЕС, обнародованном по итогам заседания ЭКОФИН в режиме видеоконференции.

Использование этой оговорки обеспечит необходимую гибкость для принятия всех требующихся мер "по поддержке наших систем здравоохранения и гражданской защиты населения, а также по защите нашей экономики, в том числе посредством дальнейшего инициативного стимулирования и скоординированных действий, разработанных своевременно, на определенный период и адресно, государствами-членами" Европейского Союза.

В еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС. На нарушившие Пакт стабильности и роста страны ранее могли быть наложены крупные штрафы.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тоже предложил отказаться от соблюдения 2%-ного бюджетного дефицита и увеличить его минимум в три раза.