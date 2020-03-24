С 8 апреля аналогичные ослабления могут ввести в городе Ухань.

Китайские власти решили снять блокаду с провинции, с которой началась пандемия коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает CNN, об этом говорится в заявлении правительства Хубэя в Weibo, китайском аналоге Twitter.

С 25 марта жителям провинции, кроме города Ухань, с зеленым QR-кодом на смартфоне разрешается выезжать за ее пределы. Зеленый код означает, что у человека нет температуры, он не входит в число подтвержденных или подозрительных случаев и не контактировал с одним из них.

С 8 апреля аналогичные ослабления могут ввести в Ухане, который был закрыт еще 23 января.

Жителям других частей Китая тоже разрешат въезжать в Хубэй и Ухань.

Предприятия в Ухане постепенно возобновят свою деятельность, но об открытии школ и университетов пока речь не идет.

Снятие ограничений в провинции Хубэй анонсировали после того, как в течение пяти дней подряд здесь не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19. Однако в Ухане во вторник заразился врач из местной больницы.

На долю Хубэя пришлось большинство инфекций и смертей в Китае, по состоянию на понедельник зарегистрировано 67 801 случай заражения и 3160 летальных исходов.