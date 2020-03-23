В Испании за сутки от коронавируса умерли 462 человека, вылечились 780

Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании по состоянию на 23 марта превысило 2000 человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, уже больше 33 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 4500 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 2182 человека (в том числе за сутки - 462), а 3355 полностью выздоровели (за сутки - 780 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (10,6 тыс. человек) и Каталония (почти 6 тыс.). Много заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии.

Фото: twitter.com/SaludPublicaEs

Напомним, что правительство Испании решило продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.