​В Италии за сутки подтвердили 651 смерть от коронавируса

По сравнению с субботой смертей и новых случаев болезни стало меньше.

Количество людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в Италии, приближается к 5,5 тыс. человек.

Об этом пишет ANSA со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, по состоянию на 22 марта превысило 59 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили почти 4000 новых случаев болезни.

С начала эпидемии умерли 5476 человек (в том числе за сутки зафиксировали 651 смерть), а 7024 полностью выздоровели (за сутки - 952 человека). Остальные 46638 человек продолжают лечение: 23783 - в домашних условиях, 19846 - в больницах, а 3009 - в интенсивной терапии (за сутки их количество увеличилось на 142 человека).

По сравнению с субботой показатели немного улучшились. Смертей и новых случаев стало меньше, а выздоровлений - больше. Но все равно Италия остается мировым лидером по темпам распространения болезни. Для сравнения, в Испании от последствий заражения коронавирусом за сутки скончались почти 400 человек.

В Италии считают, что высокая смертность от коронавируса связана с двумя основными причинами. Во-первых, это высокий средний возраст населения. А во-вторых, это подход к статистике, согласно которому все смерти инфицированных приписывают коронавирусу, хотя только для 12% умерших он был прямой причиной смерти. У остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание.