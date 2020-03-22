США вышли на третье место по количеству инфицированных коронавирусом

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 инфицированных. Общее количество смертей от коронавируса достигло 340.

На первом месте в США по числу зараженных находится Нью-Йорк (12 315 случаев), на втором - штат Вашингтон на северо-западном побережье (1793) и на третьем - Калифорния (1470 случаев).

Больше всего летальных исходов в штате Вашингтон (94), 76 человек умерли в Нью-Йорке и 27 - в Калифорнии. Всего выздоровели 176 человек. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех штатах США.

По количеству инфицированных SARS-CoV-2 США теперь уступают лишь Китаю (81 346) и Италии (53 578 случаев). Италия опережает весь мир по количеству смертей (4825). Только за последние сутки в Италии от коронавируса умерли почти 800 человек.

На четвертом месте по количеству инфицированных - Испания (25 496 случаев), далее следуют Германия (22 364), Иран (20 610), Франция (14 485).

В то же время в китайском городе Ухань, откуда распространилась эпидемия коронавируса, уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания, сообщает Синьхуа.

Общее количество больных COVID-19 в мире составляет более 307 тысяч, от коронавирусной болезни умерли - 13 тысяч человек.