В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса

Эпидемия COVID-19 не идет на спад.

Количество людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в Италии, приближается уже к 5 тысячам.

Об этом пишет ANSA со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, по состоянию на 21 марта превысило 53 тысячи человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 4800 новых случаев болезни.

С начала эпидемии умерли 4825 человек (в том числе за сутки зафиксировали 793 смертей), а 6072 полностью выздоровели (за сутки - 943 человек).

Для сравнения, 20 марта сообщалось выздоровлении 689 человек и смерти 627.

Напомним, что Италия уже обогнала Китай по числу умерших от коронавируса и число заболевших продолжает расти, несмотря на драконовские карантинные меры, введенные правительством страны.

В Италии закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране были закрыты еще раньше.