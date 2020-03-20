Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента

Практически по всей Африке зафиксированы случаи коронавирусной инфекции . Где-то установлен карантин, где-то ЧП, а есть и те государства, которые пытаются сокрыть распространение заболевания. При этом каждый выживает, как может: кто-то здоровается ногами, а кто-то – устраивает физические расправы посреди людных мест. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) беспокоится о том, что будет с континентом, если коронавирус там укрепится. Проблема в том, что система здравоохранения африканских стран предельно слабая. Поэтому миллионы людей находятся в группе риска – от млада до стара…

Фото: EPA/UPG

Египет: запрет на коронавирус и погоня за туристами

Страны Северной Африки, прилегающие к Европе, стали зоной наибольшего распространения коронавирусной инфекции на всем континенте. Эпицентр заболевания – Египет. Именно здесь в феврале 2020 года был выявлен первый случай коронавируса, а также первый летальный исход из-за него. Хотя с момента выявления вируса прошло уже более полутора месяцев, египетское руководство довольно медленно реагировало на проблему. В итоге на текущий момент в стране уже 256 выявленных заболевших и семь летальных случаев.

И это при том, что 6 марта появилось сообщение, что на речном теплоходе «Асара», совершавшем круизы от Асуана до Луксора, были выявлены 12 случаев заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения и народонаселения АРЕ заявило, что инфицирование произошло от туриста из Тайваня, о чем они получили уведомление по каналам ВОЗ. Все инфицированные были изолированы на 14 дней, а контактировавшие с ними – под карантинное наблюдение.

В тоже время коммуникационная антивирусная компания со стороны египетского МОЗ была неэффективной, такой, что подорвала усилия ВОЗ по сдерживанию вспышки инфекции. В частности, египетский МОЗ вместо сокращения коммуникаций и передвижений между людьми призывал население укреплять иммунитет путем потребления мёда, апельсинового сока и овощей.

На этом фоне усиливается давление властей на СМИ и оппозиционные силы. Египетская служба информации обвинила журналистов The Guardian и NYT в недостоверной подаче информации об эпидемиологической ситуации в стране. Говорилось, что те распространяют ложь о 19 тысяч заболевших египтян. Еще дальше пошла местная служба безопасности: ее офицеры взяли под стражу известного египетского писателя Ахдафа Суейфа, который призывал выпустить заключенных из переполненных египетских тюрем, чтобы остановить эпидемию.

Серьезные меры на уровне правительства начали предпринимать лишь 16 марта, когда было принято решение закрыть египетские курорты и аэропорты с 19 до 31 марта.

Фото: EPA/UPG

При этом премьер-министр Мустафа Мадбули дал возможность иностранным туристам беспрепятственно завершить свои отпуска, заверив, что отели проходят дезинфекцию, а запасов продовольствия в стране вдоволь. Тем не менее, только за 16-18 марта в Украину вернулись с египетских курортов более 18 тыс. наших сограждан.

Только сейчас вводятся ограничительные меры: ТРЦ, кафе и спортзалы будут закрыты на карантин, а работу продолжат лишь продуктовые супермаркеты и аптеки. Перед тем, 15 марта, были на две недели закрыты все школы и высшие учебные заведения республики. На борьбу с вирусом выделено 100 млрд египетских фунтов ($6,38 млрд). Ожидаемый объем финансовых потерь от карантинных мер только лишь для сферы туризма может составить свыше миллиарда долларов в месяц.

Алжир: карантин и охота на спекулянтов

В Алжире, куда коронавирус пришёл 17 февраля, уже зафиксированы девять смертей при 90 подтвержденных. Больше половины случаев заражения отмечены в провинции Блида, причём здесь вирус подхватили сразу 16 членов одной семьи. По данным Global Health Security, Алжир относят к числу «наименее подготовленных» к пандемии с показателем 23,6 по 100-балльной шкале. Это связано с низким уровнем взаимодействия врачей в критической ситуации, дефицитом оборудования и низким опытом противодействия распространению инфекций.

Фото: EPA/UPG Медперсонал в защитных костюмах встречает алжирцев, ливийцев и мавританцев после их эвакуации из Китая в аэропорту Алжира

Марокко: медицинское ЧП

12 марта правительство Алжира закрыло все учебные заведения в стране, позже было приостановлено воздушное сообщение с Марокко, а далее – все виды сообщения со странами Европы. С 22 марта по 4 апреля по указу президента страны временно прекращены пассажирские перевозки по всей территории государства, закрыты общественные места, а также начаты меры по борьбе со спекулянтами товаров первой необходимости путем арестов их имущества и поименного освещения их деятельности в СМИ.

В Марокко ситуация выглядит несколько лучше, чем в Алжире, поскольку тут, невзирая на существенно большее число туристов, были зафиксированы 66 случаев заражения коронавирусом и три летальных случая.

С 15 марта страна остановила транспортное сообщение со всем внешним миром, а 16 марта закрыла все учебные заведения. Более того, был введен режим медицинского чрезвычайного положения, который предусматривает существенные ограничения по передвижению людей. Теперь есть определённые инструкции местных властей и разрешения на перемещение. Их прежде всего получают сотрудники тех секторов, от которых критически зависит общество: работники супермаркетов, аптек, банков, АЗС, больниц и телекоммуникационных компаний. Для остальных людей обоснованным считается перемещение за продуктами питания и для получения медицинской помощи.

Фото: EPA/UPG Дезинфекция на рынке г.Рабат, Марокко

В пресс-релизе МВД Марокко сказано, что режим чрезвычайного положения не означает остановку экономики страны, а лишь направлен на защиту населения от эпидемии. Введена норма о запрете нахождения в одном публичном месте более 50 человек одновременно.

Тунис: принудительный карантин для иностранцев

В туристическом Тунисе официально подтверждены 54 случая заражения коронавирусом и один летальный исход. Поскольку страна географически очень близко находится от Италии, то здесь на уровне правительства были приняты очень жесткие меры. В частности, кроме практически полного закрытия воздушных и морских границ, страна ввела принудительный карантин для всех без исключения иностранцев, прибывающих на ее территорию.

В стране закрыты все публичные места, в том числе приостановлена работа судов и отправление пятничных молитв в мечетях.

Фото: EPA/UPG

Что интересно: спортивные соревнования не отменены, но они будут проходить в полном отсутствии зрителей. В тоже время президент Туниса Кайс Саид ввел по стране комендантский час – с 18:00 до 6:00, чтобы остановить эпидемию, но обещал, что это мера лишь на несколько дней.

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Что интересно, на территории Ливии, раздираемой гражданской войной, случаев коронавируса пока не выявлено, хотя страна и закрыла границы от греха подальше. В Мавритании, которая не очень популярна у туристов, был выявлен лишь один инфицированный коронавирусом, но страна на всякий случай приостановила воздушное сообщение с Францией.

Маски в Эфиопии, касание ног в Танзании и убийства в Кении

В Субсахарскую Африку коронавирус пришел достаточно поздно: первый случай был зафиксирован в Нигерии лишь 28 февраля на территории 20-миллионного Лагоса. Это вызвало большую обеспокоенность со стороны ВОЗ в виду того, что вирус может выйти из-под контроля из-за слабости систем охраны здоровья африканских стран.

На брифинге 18 марта глава ВОЗ, эфиоп Тедрос Адханом Гебрейесус, призвал африканцев пробудиться и готовиться к худшему. Он не верит в то, что во всем огромном субсахарском африканском регионе всего 200 инфицированных и лишь четыре летальных исхода. Вероятно, случаев заболевания может быть существенно больше, и нужно будет подавить эпидемию в самом ее зародыше.

Свою руку помощи 54 странам Африки уже готов протянуть китайский миллиардер Джек Ма. Через свой фонд он отправил в Эфиопию более миллиона тестовых наборов, шесть миллионов масок и 60 тысяч защитных костюмов. Оттуда их можно будет распространить по другим странам континента, где есть случаи заражения. «Мир не может позволить себе немыслимых последствий пандемии в Африке», - резюмировал Ма.

Фото: EPA/UPG Работник готовится к дезинфекции салона самолета в международном аэропорту в Аддис-Абебе

В Африке южнее Сахары проживает более миллиарда людей, но это в основном молодежь: ведь средний возраст здесь составляет 24 года. Возможно, это значит, что регион имеет возрастной барьер для стремительного распространения коронавирусной инфекции.

При этом в таких странах, как Эритрея, Мали, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Гвинея-Бисау, Уганда, Лесото, Мозамбик, Мадагаскар и Зимбабве пока вовсе нет подтвержденных случае, и они остаются островками, не охваченными COVID-19. Несмотря на это, указанные страны ввели различные превентивные меры, в основном касающиеся запрета на массовые собрания людей в публичных местах и въезда-выезда. Также людей заставляют тщательно мыть руки перед посещением кафе и ресторанов.

Дошло даже до того, что министр внутренних дел Зимбабве Оппа Мичингури саркастично заявил, что коронавирус – это божественная кара США и странам Европы за то, что они наложили санкции на его страну, и теперь их экономики затрещат по швам, как в свое время экономика Зимбабве. Они должны почувствовать нашу боль.

В тоже время, реакция населения и властей в тех странах Субсахарской Африки, охваченные пандемии была довольно разной.

Президент Танзании Джон Магуфули, чтобы избежать распространения коронавируса посоветовал отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев, здороваться касанием ног. Его почин поддержал президент Ганы Нана Акуффо-Аддо, который вовсе стал игнорировать политиков, которые хотели с ним поздороваться.

Фото: twitter.com/ikulmawasiliano Президент Танзании Джон Магуфули (слева) приветствует гостью из делегации Германии

В ЮАР из-за 61 случая заражения коронавирусом президент Сирил Рамафоса объявил режим национального бедствия, закрыты учебные заведения, запрещен въезд иностранцев и собрания людей численностью более 100 человек. Народ стал массово грести товары в магазинах, предвкушая начало тяжелых времен. Министр охраны здоровья страны Квели считает, что до 70% жителей страны могут заразиться вирусом, а это почти 40 миллионов граждан ЮАР.

В Кении, где жители в панике раскупали товары первой необходимости в магазинах, дошло до физических расправ на почве подозрений в инфицировании коронавирусом. В частности, 19 марта в населенном пункте Мсамбвени разъяренная толпа забросала камнями местного жителя Джорджа Котини, подозревая у него наличие коронавирусной инфекции. Он перебрал лишнего в баре, и шел по улице домой, шатаясь, что вызвало у местных подозрения в том, что он болен.

Всего в Кении было зафиксировано семь случаев инфицирования коронавирусом, но эпизод с гибелью Котини не имеет к пандемии никакого прямого отношения.

Фото: EPA/UPG

В Западной Африке больше всего случаев инфицирования коронавирусом было отмечено в Буркина-Фасо, Сенегале и Нигерии. Помощь своим в преодолении инфекции оказывают удачливые представители диаспор. Садио Мане – сенегальский футболист из клуба «Ливерпуль», перечислил 41 тысячу фунтов стерлингов для МОЗ Сенегала, за что получил прозвище «Святой Садио».