Польша объявила режим эпидемии

Занятия во всех учебных заведениях приостановлены до Пасхи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Польское Радио.

"Сегодня мы объявляем эпидемию, которая дает новые возможности (для борьбы с коронавирусом, - ред.), но также накладывает на нас новые обязательства", - заявил Моравецкий во время пресс-конференции в пятницу, 20 марта.

Глава правительства сообщил о решении приостановить занятия в учебных заведениях до Пасхи.

"Это трудное решение, но оно важно и необходимо, чтобы коронавирус не распространялся очень широко", - отметил он.

Ранее, согласно решению правительства, все учебные заведения в стране должны были быть закрыты до 25 марта. Министерство народного образования рекомендовало проводить занятия дистанционно.

Также польский премьер сообщил об ужесточении мер за нарушение карантина.

"Мы также вводим повышенные штрафы, более суровые штрафы - с 5 тыс. до 30 тыс. злотых, но мы также вводим механизмы для отслеживания того, находится ли конкретный человек дома по объявленному им адресу", - сообщил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил режим ЧС в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.