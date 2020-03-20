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​Кабмин установил режим ЧС в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Никаких новых ограничений пока не предвидится.

​Кабмин установил режим ЧС в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
Фото: Lb.ua

Кабинет министров установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал премьер.

По его данным, никаких новых ограничений пока не предвидится.

Режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В Черновицкой области режим ЧС введен с субботы, 14 марта.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине выявили 26 случаев COVID-19. Три человека скончались, один вылечился.

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