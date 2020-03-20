В Киеве в усиленном режиме моют дороги и мосты для профилактики распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации в фейсбуке.

"Коммунальные предприятия, входящие в состав "Киевавтодора", в усиленном режиме моют дороги и искусственные сооружения, в том числе с применением моющих средств. Такие работы проводятся как днем, так и на рассвете, когда большинство киевлян отдыхают. Это - еще один шаг для минимизации распространения вирусной инфекции в столице", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Замглавы КГГА Александр Густелев также отметил, что коммунальщики продолжают санитарную обработку и дезинфекцию подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и посадочных площадок. "Проводится обязательная дезинфекция поручней, перил, скамеек. Такие работы, как и мытья дорог, проводятся в круглосуточном режиме", - рассказал он.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

"Отметим, что обработка искусственных сооружений, подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. осуществляется раствором хлоргексидин, который производит ЗАО «АК« Киевводоканал ». Раствор является сертифицированным и полностью безопасным для людей", - добавили в КГГА.

Напомним, 18 марта улицы города Черновцы начали обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.