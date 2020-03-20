Страх и будущее для моей страны

Моя страна со страхом вглядывается в свое будущее. И страх, как вирус, передается через телевидение, ленты интернет-новостей, соцсети и телефонные звонки.

Фото: Youtube Printscreen

Что дальше? Этот вопрос уже засел в головах тех, кто живет в Украине. Отличное время для футурологов, астрологов, экстрасенсов и политиков ...

"Как то оно будет ...", - говорят одни, - "будь, что будет, лишь бы нас не трогали ...".

Еще живут на украинской земле те, кто помнит войну начала прошлого века, массовый голод, Вторую мировую и не только.

Еще живут те, кто помнит, что выжить в эти трудные времена помогали терпеливость, и умение приспосабливаться к обстоятельствам. В Украине даже есть народная мудрость, которая гласит: «Моя хата з краю, я нічого не знаю», намекая на то, что хорошо быть подальше от центра событий.

Все это остались в глубинной народной памяти, и даже когда в мирное время случались перебои со снабжением тех или иных продуктов, панические настроения, или, как говорили власти, ажиотажный спрос, возникали мгновенно. Пусть даже при этом другие полки ломились от всевозможных снадобий! Так, еще пару-тройку лет назад случилось с гречкой.

Страх лишает сил, делает уязвимыми. Это способ воздействия и манипуляции. Страх это то, что нам осталось в наследство от прошлого. И мы продолжаем оформлять права собственности на него, собирая миллионные аудитории у ежедневных выпусков новостей.

"Что будет дальше?", - спрашиваем мы сами себя. Ответ на этот вопрос каждый находит самостоятельно.

Однако, как бы там ни было, и чтобы кто себе не думал, путь каждого конечен и ведет только на суд Божий. Все мы смертны. Без исключений. Как бы кто не боялся. Это от нас не зависит.

А вот какими мы предстанем перед Творцом, с какими мыслями, свободными или в плену страхов, которые не смогли признать преодолеть за всю жизнь, зависит только от нас самих. От каждого из нас.