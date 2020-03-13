Звериное мракобесие в Украине

В средние века в Европе сжигали женщин на кострах, обвиняя их в отсутствии дождя. Поводом для этого могли послужить красота или, наоборот, дефекты внешности: шрамы, шишки, бородавки. Старость тоже могла служить причиной: седые волосы, морщины, сгорбленная спина. Смертельно опасен в Средние века был и лишний вес, хотя и чрезмерная худоба вполне могла свидетельствовать о связи с нечестью.

Мужчин тоже сжигали – вспомните, как закончил свои дни на костре Джордано Бруно, утверждавший, что земля вращается вокруг Солнца и таких звезд много во Вселенной.

Судьями двигали мракобесие и предрассудки.

Но если Вы думаете, что в нашу эпоху всеобщих знаний и информационных технологий такая предубежденность исчезла – вы ошибаетесь. Вот, просто почитайте новости! Прямо сегодня в Украине осуждают охотников, возлагая на них вину за отсутствие диких животных! Они, мол, уничтожили всю живность, они, ироды, упыри, ведьмаки, загнали всех в Красную книгу. И все им мало, мало.

При этом любой «здравомыслящий» человек просто уверен, что охотник не имеет никакого отношения к защите животных в Украине. Где охота, мол, а где защита! НО! Стоит напомнить, что в Украине охотохозяйство – это не дотационная отрасль, т.е. государство не тратит на них ни копейки из бюджета! И пока везде в СМИ и соцсетях «горят костры» сжигающие всех, кто осмелился взять в руки ружье, эти люди не только собираются и сообща выращивают и выпускают на волю диких животных, но и фактически содержат егерей - сотрудников охотничьего хозяйства, отвечающих за …охрану животных, создание для них условий жизни. Сложно для понимания?

Расшифруем: охотники в нашей стране единственные, кто реально обеспечивают рост популяций диких животных. Охотники платят деньги (взносы), на которые обеспечивают охрану животных – подкармливают, разводят, выпускают на волю. О-ХОТ-НИ-КИ. Государство денег на это не дает.

Государство, в свое время фактически «умыв руки», обязало охотхозяйства это делать. А того количества сотрудников государственной охотничьей и экологических инспекций, которые могут содействовать защите зверушек, так ничтожно мало, в масштабах нашей по-прежнему великой страны, что их физически не хватает, чтоб сутками наблюдать за многими тысячами гектаров полей и лесов. Но об этом предпочитают скромно умалчивать везде, а кричать о другом.

Государство может запретить охоту, но на все эти мероприятия ДЕНЕГ НЕ ДАСТ.

Уверенность в том, что каждый охотник это браконьер, она сродни той, что каждая женщина – априори виновна в отсутствии дождя и ее нужно за это сжечь.

А на самом деле охотничье сообщество нашей страны – пестрое, разношерстное, сделало для реального увеличения поголовья диких животных больше, чем те, кто палит костры и говорит о защите.

И это характерно для охотников не только у нас.

Вот несколько фактов для тех, кто еще пытается думать, а не фантазировать.

Трофейная охота на винторого козла в Пакистане помогает возродить популяцию. Лицензии продаются на аукционах, а вырученные деньги идут на восстановление вида. В результате за несколько лет популяция выросла с 70 до 2 650 голов.

В Америке 80% всех средств идущих на разведение животных охотничьих видов и обеспечение рекультивации охотугодий - заплачены из кармана спортсменов охотников и рыболовов. И тут даже не идет речь о средствах, поступивших от профессиональных охотников. Пока у нас запрещают и закрывают глаза на реальность – там охотятся и создают условия для роста популяций. Например, в США охота на оленей носит общенациональный характер и служит существенным источником пищи для жителей сельской местности. Участие охотников позволило повысить численность оленей настолько, что при покупке огнестрельного оружия разрешение на добычу 12 оленей (!) в год вы получаете в качестве… бесплатного приложения к его приобретению.

Или вот к 1930 году дикие индейки смогли сохраниться лишь в самых диких уголках США. К чести американцев этот вид не исчез. После Великой депрессии Департамент рыболовства и охоты (напомню, финансируемый охотниками и спортсменами) предпринял все, чтобы восстановить численность этого охотничьего вида, и к 1960 году индейка заняла весь исторический ареал.

Или вот еще несколько десятилетий в Африке было нереально добыть носорога. Из-за истребления этих животных ради освоения земель под сельское хозяйство и ради рога, используемого в восточной медицине, белые носороги могли исчезнуть. Однако усилиями африканских охотничьих фермеров поголовье этих животных было спасено. И даже появилась возможность охотиться. В настоящее время, по данным различных международных организаций, в Африке насчитывается около 25 000 носорогов. Около 20 000 из них обитают в ЮАР. Это один из самых ярких примеров успешного опыта сохранения и возрождения диких животных!

Даже в Украине есть примеры успешного развития поголовья дикой живности, благодаря охотхозяйствам. Вот обыкновенный фазан - изначально азиатский вид. Но с целью пополнения охотничьей фауны был интродуцирован у нас. В условиях украинского климата эта птица прекрасно размножается в природе. Тем не менее, для пополнения численности популяции, украинскими охотниками ежегодно выпускаются десятки тысяч фазанов, выращенных в неволе.

Современные «зоозащитники» вольно или невольно, взяли на себя роль средневековых инквизиторов, организовывавших «охоту на ведьм». Но если первые действовали по причине веры и собственного мракобесия, то нынешние – из-за денег. Это очень часто их истинный мотив.

Цифры, которые фигурируют в СМИ поражают. Судите сами: на протяжении 2017-18 годов только одна такая получила грант в размере $472 864 от некой «Open Philanthropy Project» на мероприятия, направленные против меховых ферм и дискриминацию птицеводства в Украине. И таких организаций и грантов много. На эти деньги, к слову, можно было бы содержать не один лесхоз и возродить не один километр лесных насаждений.

Поймите, я категорически против браконьерства и издевательств над животными, вырубки лесов и загрязнения окружающей среды, поэтому мне претит, что прикрываясь гуманными идеями, нынешние «зооинквизиторы» ведут конкурентную борьбу за пожертвования различных заинтересованных организаций. Эти деньги, ведь платят не просто так - взят курс на уничтожение наиболее конкурентоспособных на мировых рынках отраслей нашей и без того хилой экономики, в числе которых производство мяса птицы и меховое производство. Борьба с охотой – это, так сказать, побочный эффект планомерного процесса убийства целых отраслей. Это фон: лес рубят – щепки летят. Охотники на виду и на слуху. Из них легко сделать врага общества. А публика, не разобравшись, поддерживает, подбрасывая хворост в костер, на котором пытаются сжечь 750000 украинских охотников.

Но все те, кто скорбит о судьбах «несчастных бемби», даже не догадываются о том, какая незавидная судьба ждет многих животных, которые сейчас выживают …только на деньги О-ХОТ-НИ-КОВ. Активисты по защите прав животных часто не понимают, что их действия на самом деле вредят сохранению дикой природы.

Вот давайте посмотрим на опыт стран, в которых охота была запрещена. Так, Кения сделала ставку на экологический туризм, с 1977 года запретив любую охоту на своей территории. Вместо этого организовывались и развивались природные национальные парки, сейчас их число достигает 200. Казалось бы, это должно способствовать повышению численности животных. Но удивительно - численность диких животных в стране уменьшилась почти на 80 %! При этом в Намибии, которая взяла курс на развитие трофейной охоты, ситуация кардинально противоположная – здесь и численность животных увеличивается, и многообразие видов расширяется. Эко-активисты, поднимающие широкие массы на борьбу с охотой, часто-густо попросту обманывают людей, не говоря главного – в современных условиях сокрушительное воздействие на животный мир оказывают не охотники, а урбанизация, уничтожающая среду обитания и интенсивное развитие сельского хозяйства со всем сопутствующим, от удобрений и до расширения обрабатываемых земель. Пережевывая стейк из говядины породы ангус, выращенной на ферме, построенной на бывшем лугу, где когда-то гнездились птицы и паслись косули, «защитнику природы» просто некогда подумать о том, кто же все-таки действительно заинтересован в том, чтобы диких животных было больше.

Запомните одну простую истину – животным для того, чтобы плодиться, нужны условия, а не запреты! Запреты – самообман для тех, кто не хочет создавать условия! Нет условий – нет популяций. И кто как ни охотник заинтересован в том, чтобы животных было как можно больше? Только в отличие от «зооактивистов», в Украине охотники занимаются планомерной работой по увеличению поголовья, а не создают картинку для падких на скандалы СМИ. Не пора ли прекратить мракобесие?