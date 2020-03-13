Академічна негідність року. На відзнаки плагіаторів номіновано експертів шкільних підручників

Процедура експертизи шкільних підручників для 3 і 7 класів цього року знову пробила дно. Замість повних, розгорнутих та обґрунтованих висновків, за які учасники конкурсу навчальної літератури цього року заплатили чималі кошти, експерти надали скопійовані в одне в одного фрагменти ідентичних зауважень. І при цьому різні підручники отримали діаметрально протилежні оцінки: одні схвалили до використання у навчальному процесі, інші – відхилили.

Фото: Макс Левин

Упродовж останніх кількох років учасники конкурсів підручників заявляли, що експерти не володіють необхідними знаннями, уміннями та навичками, аби об’єктивно оцінити проєкти навчальної літератури, роблять безпідставні зауваження і зловживають впливом на результати відбору. Річ у тому, що експерт наділений повноваженнями забороняти використання навчальної літератури в освітньому процесі. Хіба дивно в такій ситуації, що автори, пишучи проєкт підручника, дбають не про його якість, а думають більше про те, як догодити смакам експерта?

Наявність проблеми з експертами визнавали і представники Міністерства освіти і науки. Як вихід із ситуації пропонувалося реорганізувати експертну установу й серйозно переглянути критерії відбору експертів для здійснення експертизи.

Очікувалося, що незалежності та об’єктивності експертизи сприятиме й гідна оплата праці експертів. Цьогоріч за їхню роботу заплатила не держава, а учасники конкурсу. Від 16 до 32 тисяч гривень за підручник для 3 класу та від 14 до 26,5 тисяч гривень – для 7-го.

Що з того вийшло?

Експерти продовжують штампувати десятки нефахових висновків, у яких знімають бали з проєктів підручників із відверто надуманих підстав.

Іноді складається враження, що кожен висновок пишуть кілька експертів – по реченню, по абзацу, заперечуючи одне одного.

Ось експерт зазначає у висновку на підручник з історії України для 7 класу: «Багато завдань. Є перенасичення параграфів інформацією».

І через кілька абзаців нижче додає: «Навчальний матеріал розподілений на завершені частини тексту у вигляді розділів, параграфів тощо, що мають відповідний навчальній програмі обсяг, без перевантаження зайвою, надмірною інформацією».

Або – інший пасаж:

«Схеми не цікаві. Урикок (так у тексті висновку – Д.Г.) на ст.11 не зрозумілий до чого. Карта на ст.11 не підписана».

І через кілька речень нижче: «Хороші схеми, фотоілюстрації. Цікава інформація, щодо історичних персоналій».

Пригадуєте, як герої відомого мультфільму листа писали? «Живу добре, просто чудово... То лапи болять, то хвіст підпадає».

Але це – ще півбіди.

Експерти додумалися подавати майже однаковісінькі висновки на різні підручники. Але - з високими балами – для одних, і з низькими оцінками – для інших.

Порівняйте фрагменти експертних висновків до проєкту підручника №30107, який на конкурсі підручників для 3 класу отримав високі бали. Оцінювали його два експерти, зашифровані під номерами 0141 та 0145.

Експерт під шифром 0141:

Експерт під шифром 0145:

А тепер гляньте на фрагмент експертного висновку експерта під шифром 0145 до проєкту підручника №30108, який на тому ж конкурсі отримав нижчі бали:

Так, ви не помилилися, експертні висновки експертів під різними шифрами написані ніби під копірку. Абзаци, речення, фрази і конкретні зауваження - збігаються дослівно.

І навіть помилкове написання слова «частина» - тотожне.

А тепер глянемо на експертні висновки щодо проєктів підручників для 7 класу з історії України.

Ось що пише експерт 5, аналізуючи підручник під шифром 70105

І той же експерт 5 – у висновку на інший проєкт 70106:

Бачите різницю? Навіть виставлені бали – однакові.

А якщо проаналізувати експертні висновки на підручники з інформатики, то всіх їх можна номінувати на відзнаку «Академічна негідність року», яку присуджують плагіаторам.

Ось результати перевірки текстів цих експертних висновків програмою «UNICHECK», яка дозволяє виявити схожість/ідентичність/запозичення або ознаки плагіату.

Підручник під шифром 70301: у висновку експерта 1 - 62 % ідентичного тексту з іншими висновками, а у висновках експертів 3 і 5 - 86 %.

Підручник під шифром 70302: експерт 1 - 63 %, експерт 3 - 97 %.

Підручник під шифром 70303: експерт 1 - 75 %, експерти 3 і 4 - 92%.

Підручник під шифром 70304: експерт 1 - 66 %, експерт 4 - 94 % .

Підручник під шифром 70305: експерт 2 - 90 %, експерт 4 - 70 %.

Так, кожен підручник є унікальним. Але чому висновки експертів містять текти з таким високим відсотком повторювання?

Бо експерти зробили свою роботу формально, вдаючи справжнє оцінювання підручників.

Дослівні збіги в текстах експертних висновків свідчать і про порушення принципів незалежності, об’єктивності та неупередженоcті експертизи.

Це скандал, на який має відреагувати Міністерство освіти і науки. Бо корупцію, судячи з усього, з конкурсу підручників не прибрано.

Чи існують ці експерти насправді? Чи, може, це одна особа у кількох іпостасях попрацювала? Чи робила це під впливом, тиском чи втручанням когось іншого?

Відповіді на ці запитання, гадаю, також мають знайти і правоохоронці. Вони мали би розібратися, чому експерти так «синхронно» доходили однакових за змістом висновків, хто їх до цього спонукав, які зиски переслідував і в чиїх інтересах так чинив.

Інформація про склад експертів, які залучалися проведення експертизи підручників, від громадськості закрита. Таке положення нового Порядку проведення конкурсу. Анонімні експерти сховані за шифрами. Як ті беркутівці, які в ніч побиття студентів на Майдані в 2013-му мали лиш номери на шоломах.

Але вже відомо, хто відбирав експертів і хто безпосередньо керував ними під час експертизи. Це комісія з семи осіб. Їхні прізвища будуть опубліковані наступного разу.

А експертній установі, яка провадитиме наступні конкурси підручників, слід всерйоз задуматися, як змінити модель експертизи, аби повернути до неї довіру учасників конкурсу. Задуматися про рівні умови участі для них, чесні та прозорі процедури, за яких будь-яка спроба фальсифікації неможлива. І вирішити питання з відповідальністю експертів за помилки під час проведення експертизи.

Зробити висновки слід до початку наступного конкурсу. Інакше заборонна експертиза за таким скандальним шаблоном призведе до згубних наслідків. Сьогодні скоротиться кількість авторів підручників, завтра ринок навчальної літератури монополізується, а потім учителі вже й не матимуть із чого вибирати засоби навчання для школярів.

Аби педагоги мали з чим прийти на уроки до семикласників у вересні цього року, апеляційній комісії конкурсу варто об’єктивно розглянути апеляції авторів підручників і задовольнити їх. Якщо експерти не впоралися зі своїм завданням під час експертизи, то хай учителі на етапі вибору визначать, за якими підручниками навчати учнів.