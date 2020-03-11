Что и кому должен АМКУ?

Должны ли государственные служащие получать зарплату, если за них работают другие? Вопрос возник в связи с активностью последних недель вокруг Антимонопольного комитета. То президент обещает поговорить с защитниками конкуренции, чтобы одобрить гипотетическую концентрацию в энергетике и решить таким образом проблему госшахт . А то эксперты рекомендуют разрешить металлургическому холдингу купить крупнейшего производителя коксующегося угля, видимо, переживая, что руководитель АМКУ, работавший в свое время на фирму-конкурента, уже не держит руку на пульсе отрасли.

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Бесплатные советы никому не помешают. Но они очень хорошо характеризуют уровень экономической культуры. Глава государства должен шутить - бороться с предвестниками надвигающегося мирового кризиса легче с улыбкой. Однако в целом позицию конкурентного ведомства стоит уважать и принимать, как решение независимого органа, который не обслуживает отдельных политиков или бизнес-группы. Основная его задача - сделать жизнь бизнесменов азартнее и интереснее, а не подыгрывать играм в скучную монополию. Если АМКУ добьется такого статуса, то это будет лучшим достижением всей команды ведомства.

Пока таким отношением к себе комитет похвастать не может. Яркий пример - дело одной из иностранных сетей АЗС, которую в 2016 году наряду с коллегами по цеху оштрафовали за согласованные антиконкурентные действия. Представьте себе ситуацию, когда а-ля "Украинская торговая палата" обращается в США к Федеральной торговой комиссии с просьбой отменить штраф отличной компании-члену со штаб-квартирой, скажем, в Минске, за которую еще и белорусский посол попросил. Такой ход, Трампу не звони, стал бы прощанием с Америкой для всех участников этого демарша.

В Киеве такая идея могла бы вполне возникнуть в умах представителей самых демократичных стран. Свидетельством этого могут стать, например, заявления в СМИ о "давлении" на некоторые компании и "несоразмерных штрафах". Но в итоге история получилась со счастливым, хотя и дорогим концом - после трех лет судебных разбирательств компания недавно заплатила почти 80 млн грн в бюджет.

Бизнес-ассоциации должны отстаивать интересы участников, делающих членские взносы. Но большую ценность для общества такие структуры принесли бы, собирая информацию о проблемах в отраслях: монопольном установлении тарифов, фактах недобросовестной конкуренции, неправомерной государственной поддержке отдельных предприятий. Наивно полагать, что антимонопольщики станут экспертами во всех отраслях.

Бизнесмены сами должны быть заинтересованы в установлении справедливых правил работы.

Это касается не только "богатых" отраслей, но и малых и средних предприятий. К сожалению, в Украине с советских времен сохранилась привычка мыслить исключительно масштабно. Поэтому и работу АМКУ многие стремятся оценивать в зависимости от успешности "раскулачивания" олигархов.

Тема "национальных чемпионов" актуальна в мире. Украинские концерны говорят о необходимости вертикальной интеграции для выживания. Европейские холдинги тоже сетуют на ограничения Еврокомиссии для слияний и поглощений, ухудшающие их шансы на победу в конкуренции с компаниями из Китая и США. Проблемы те же, только уровень другой. Но в этом сериале о борьбе со сверхбагачами не стоит забывать о важной составляющей экономики в виде среднего класса.

В этом году в нескольких торговых центрах в разных городах встречал предпринимателей, вынужденных отказаться от помещений из-за повышения арендной платы в 1,5 раза. Самому пришлось попрощаться с автостоянкой, так как основной оператор паркомест в столице с февраля поднял цену на 50% "из-за повышения налогообложения", как нам пояснили. Может ли в таких случаях помочь Антимонопольный комитет?

Пример Волынского областного территориального отделения АМКУ доказывает, что наказать монополиста местного масштаба реально. Ковельский хозрасчетный рынок в этом году оштрафовали на 68 тысяч гривен за неправомерное повышение арендной платы в 2018 и 2019 годах. Просто торговцы оказались грамотными и пожаловались в АМКУ.

В Киеве антимонопольщики пытаются подравнять в правах муниципальных охранников со всеми остальными фирмами в сфере обеспечения безопасности.

Во Львове - рассмотрят обращение по поводу введения платы за лечебную воду "Нафтуся" в городе-курорте Трускавец и влияние такого шага на местный бизнес. В Одессе - усмирили аппетиты коммунальной больницы-монополиста, взимавшей завышенную плату с предпринимателей, обязанных проходить медосмотр по роду своей деятельности.

Антимонопольное ведомство является эффективным инструментом для развития экономики. Это партнёр и арбитр для деловых людей, которые хотят работать в цивилизованной стране - не просто переехать в другое государство, а построить что-то приличное на родине. Если бизнес это поймёт, то выстраивать честные правила игры станет легче. Всем вместе, включая президента и экспертов.