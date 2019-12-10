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АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 млн гривен

Комитет увидел злоупотребление монопольным положением в действиях компаний.

АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 млн гривен
Фото: slovo.odessa.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов из группы "РГК" на 278 млн гривен за неправомерные доначисления в платежках.

Об этом говорится на сайте комитета.

Комитет установил, что облгазы с декабря 2015 года по сентябрь 2019 года занимали монопольное положение в своих регионах и злоупотребили им, начав с октября 2018 года доначислять объемы использованного газа сверх показаний счетчика.

В связи с этим АМКУ решил оштрафовать все 16 групп компаний (облгаз + облгазсбыт) и обязать их провести перерасчет потребления за последний год.

Размер штрафов:

  1. "Винницагаз" - 21 млн грн.
  2. "Волиньгаз" - 13 млн грн.
  3. "Днепропетровскгаз" - 34 млн грн.
  4. "Житомиргаз" - 11 млн грн.
  5. "Закарпатгаз" - 18 млн грн.
  6. "Запорожгаз" - 14 млн грн.
  7. "Ивано-Франковскгаз" - 10 млн грн.
  8. "Киевоблгаз" - 49 млн грн.
  9. "Львовгаз" - 13 млн грн.
  10. "Николаевгаз" - 14 млн грн.
  11. "Ровногаз" - 5 млн грн.
  12. "Сумыгаз" - 10 млн грн.
  13. "Харьковгаз" - 33 млн грн.
  14. "Хмельницкгаз" - 12 млн грн.
  15. "Черновцыгаз" - 7 млн грн.
  16. "Черниговгаз" - 13 млн грн.

Напомним, осенью 2018 года большинство операторов газораспределительных сетей начали доначислять бытовым потребителям объемы газа в среднем до 1,5%. Это назвали приведением к стандартным условиям.

Дело в том, что узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20℃), тогда как счетчики газа у бытовых потребителей не делают такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа.

Однако они на самом деле уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа, поэтому Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.

Несмотря на это, доначисления продолжились. 

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