АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 млн гривен

Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов из группы "РГК" на 278 млн гривен за неправомерные доначисления в платежках.
Об этом говорится на сайте комитета.
Комитет установил, что облгазы с декабря 2015 года по сентябрь 2019 года занимали монопольное положение в своих регионах и злоупотребили им, начав с октября 2018 года доначислять объемы использованного газа сверх показаний счетчика.
В связи с этим АМКУ решил оштрафовать все 16 групп компаний (облгаз + облгазсбыт) и обязать их провести перерасчет потребления за последний год.
Размер штрафов:
- "Винницагаз" - 21 млн грн.
- "Волиньгаз" - 13 млн грн.
- "Днепропетровскгаз" - 34 млн грн.
- "Житомиргаз" - 11 млн грн.
- "Закарпатгаз" - 18 млн грн.
- "Запорожгаз" - 14 млн грн.
- "Ивано-Франковскгаз" - 10 млн грн.
- "Киевоблгаз" - 49 млн грн.
- "Львовгаз" - 13 млн грн.
- "Николаевгаз" - 14 млн грн.
- "Ровногаз" - 5 млн грн.
- "Сумыгаз" - 10 млн грн.
- "Харьковгаз" - 33 млн грн.
- "Хмельницкгаз" - 12 млн грн.
- "Черновцыгаз" - 7 млн грн.
- "Черниговгаз" - 13 млн грн.
Напомним, осенью 2018 года большинство операторов газораспределительных сетей начали доначислять бытовым потребителям объемы газа в среднем до 1,5%. Это назвали приведением к стандартным условиям.
Дело в том, что узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20℃), тогда как счетчики газа у бытовых потребителей не делают такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа.
Однако они на самом деле уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа, поэтому Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.
Несмотря на это, доначисления продолжились.