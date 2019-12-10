В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания

В оккупированном Россией Крыму продолжает работу компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa. Об этом говорится в расследовании издания "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Работа над ним велась два года, расследование получило название "Крымский архив".

После оккупации Крыма в 2014 году в Севастополе открыла филиал компания "Аэромар". Она не имеет отдельного юридического лица, а фиксация ее в реестре юрлиц появилась 25 июня 2014 года на странице АО "Аэромар". В начале июля в компании уведомили, что филиал обслужил свой первый рейс специального летного отряда авиакомпании "Россия".

Контрольный пакет акций (51%) "Аэромара" принадлежит "Аэрофолоту". Остальные через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG.

Фото: currenttime.tv

Также симферопольский филиал "Аэромара" фигурирует на официальном сайте госзакупок в России. В августе 2015 в помещение, которое арендует филиал в Симферополе, провели ремонт по госконтракту на сумму в $38 тысяч.

"Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд. И жалоба должна поступить от органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС, то есть в Германии", - уточнили в "Настоящем времени".

Издание отправило запрос в департамент Министерства финансов Германии еще в начале апреля 2018-го, но ответа к моменту публикации так и не получило.

В головном офисе немецкой Lufthansa Group в ответ на запрос пообещали подготовить ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ.

"К сожалению, мы не можем прокомментировать ваш запрос. Благодарим за ваше понимание", – написала в электронном письме Керстин Синтия Лау, директор по международным коммуникациям LSGgroup.

"Аэромар" также не может ответить на запрос с середины марта.

Напомним, в июле 2019 организация World Travel Awards присудила премию одному из отелей в оккупированном Россией Крыму.