​"Укроборонпром" занял 71 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием

Государственный концерн "Укроборонпром" поднялся с 83-го на 71-е место в мировом рейтинге торговцев оружия, который в понедельник представил Стокгольмский институт исследований проблем мира SIPRI.

По его оценкам, в 2018 году "Укроборонпром" продал оружия на $1300 млн (95% от общих продаж госхолдинга), что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Соседями госконцерна по рейтингу оказались американская United Launch Alliance и японская Fujitsu.

Возглавили нынешний рейтинг SIPRI американские Lockheed Martin ($47,26 млрд), Boeing ($29,15 млрд) и Northrop Grumman ($26,19 млрд). В целом в рейтинг вошло 43 американские компании. Их общие продажи превысили $248 млрд. Доля США на мировом рынке оружия достигает 59%.

На втором месте - Россия. Десять российских компаний в 2018 году продали оружия на $36,2 млрд, это 8,6% от мирового рынка.

Продажи британских компаний в рейтинге составили 35,1 млрд долларов.

В целом, согласно данным SIPRI, в 2018 объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями мира (за исключением китайских) составил $420 млрд. В 2018 общий объем продаж увеличился на 4,6% по сравнению с 2017 годом и на 47% по сравнению с 2002 (первый год, по которому имеются сопоставимые данные).