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В Киевской области водитель, убегая от полиции, выбросил пакет с оружием

Мужчину хотели остановить за нарушения правил дорожного движения.

На трассе Киев-Харьков, полицейские пытались остановить водителя за нарушение правил дорожного движения, однако он попытался скрыться и в процессе бегства выбросил на обочину пакет с оружием. Об этом сообщат пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Вскоре полицейские остановили нарушителя. Им оказался 31-летний житель черниговской области. Мужчина уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и другие правонарушения.

В ходе осмотра пакета, полицейские выяснили, что там находились пистолет «Форт-12», глушитель, 14 патронов калибра 9 мм.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение судебно-баллистической экспертизы.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Напомним, в октябре в Донецкой области задержали мужчину, который торговал гранатами по 500 грн. Злоумышленника задержали в процессе второго этапа оперативной закупки гранат.

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