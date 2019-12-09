ФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской области

Спецслужбы снова угрожали украинским гражданам и шантажировали их.

СБУ зафиксировала очередной случай попытки вербовки украинских граждан спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Двое жителей поселка Меловое в Луганской области планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения госграницы их задержали пограничники ФСБ.

Они требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ. Во время допросов, традиционно для действий спецслужб РФ, к задержанным применяли психологическое и физическое давление.

Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить возможность контакта с родственниками, живущими на территории РФ.

От мужчин требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганской области.

По возвращению в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и подробно рассказали об обстоятельствах вербовки.

Отмечается, что в этом году в Луганской области обнаружено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

Согласно ст. 111 УК Украины, госизмена карается лишением свободы до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальной сотрудничества освобождает от уголовной ответственности.

Напомним, в конце ноября в Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины российскими спецслужбами. Во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории Крыма, представители ФСБ заставили украинца согласится на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ.

Он должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в Запорожской области.