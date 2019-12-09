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"ДНР" приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу СБУ

Местный житель якобы собирал и передавал материалы сотрудникам спецслужбы через интернет.

"ДНР" приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу СБУ
Фото: politeka.net

Боевики "ДНР" приговорили мужчину, жителя оккупированной территории, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за якобы "шпионаж" в пользу службы безопасности Украины.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемую "Генпрокуратуру ДНР".

Оккупанты утверждают, что Ставцев Е.Ю. в июне-октябре 2017 года "по заданию иностранной разведки" периодически приезжал на подконтрольную им территорию, собирал сведения и фотографировал объекты, интересующие СБУ. Собранные материалы мужчина якобы передавал сотрудниками спецслужбы через интернет.

Отмечается, что приговор выносила "апелляционная палата Верховного суда ДНР" и он уже вступил в силу.

Напомним, в конце ноября Федеральная служба безопасности России заявила о задержании "украинской шпионки" в Севастополе.

Преследование по обвинению в "шпионаже" - распространенная практика на оккупированных территориях. Сепаратистские СМИ часто сообщают о подобных "приговорах" для местных жителей. При этом ранее в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно заявлялось о грубых нарушениях при "расследовании" и "судебном рассмотрении" таких дел. Так, задержанные априори считались виновными и дальнейшие действия являлись формальными.

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