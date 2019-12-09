ВМС сформировали дивизион надводных сил в Азовском море

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море.

Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает "Интерфакс-Украина".

Пунктами базирования нового дивизиона стали порты Бердянска и Мариуполя.

По словам командующего ВМС, до формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон", которая была сформирована с переброской двух малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК), переходом в Азовское море поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

Также в тактическую группу должны были войти два МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018 года и возвращены 20 ноября 2019 года в недееспособном состоянии.

В настоящее время в составе дивизиона находятся: поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500); морской буксир "Корец" (A830); МБАК "Лубны"; МБАК "Кременчуг". Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

Вместе с тем, сообщает пресс-центр Командования ВМС, очередной построенный МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь". В мае его ждет ряд государственных испытаний, по результатам которых, он будет включен в состав ВМС ВСУ.

Стратегия ВМС ВСУ-2035 предусматривает пополнение украинского флота, в том числе, порядка 20 ед. МБАК класса "Гюрза-М", который соответствует европейским и НАТОвским стандартам.

Напомним, в ноябре в состав ВМС Украины вошли два американских катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Также было принято аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" .