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Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"

Активисты намерены оставаться под стенами ОП до оглашения результатов нормандской встречи.

Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой". Участники мероприятия, организованного "Движением сопротивления капитуляции" намерены оставаться под стенами Офиса президента до оглашения результатов нормандского саммита в Париже.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Активисты требуют от президента Зеленский не переступить "красные линии" в ходе встречи.

Фото: Александр Рудоманов

Еще перед началом акции правоохранители разобрали сооруженную организаторами сцену. Впоследствии удалось достигнуть компромисса и митингующие принесли на Банковую новую сцену.

Большое количество правоохранителей дежурит на въездах во двор ОП, не давая завезти палатки, бочки и дрова.

Однако активистам все-таки поставили палатки и несколько бочек.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В мероприятии принимают участие представители Нацкорпуса, Демсокиры, "Свободы".

Среди митингующих - лидер партии "ВО "Свобода" Олег Тягнибок и бывший глава министерства инфраструктуры Владимир Омельян.

Напомним, ранее 8 декабря на Майдане Независимости в Киеве прошло вече "Красные линии", созванное проевропейскими оппозиционными силами.

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