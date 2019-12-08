От полученных травм пешеход погибла на месте происшествия.

Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве на улице Кубанской Украины (бывшая Маршала Жукова) автомобиль Skoda на нерегулируемом пешеходном переходе сбил насмерть женщину.

Как рассказали свидетели происшествия корреспонденту LB.ua, водитель автомобиля двигался задним ходом и по непонятным причинам не увидел женщину, которая в это время переходила проезжую часть по переходу.

От полученных травм женщина-пешеход погибла на месте происшествия.

Личность погибшей устанавливается, на вид ей около 50-55 лет.Обстоятельства данного происшествия выясняют следователи.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Напомним, что ночью 8 декабря на Владимирском спуске в Киеве произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина. Водитель автомобиля Audi, двигаясь в направлении Почтовой площади, потерял управление, и авто понесло боком на полосу встречного движения, где Audi столкнулся с встречным автомобилем Skoda.

В результате столкновения женщина на пассажирском сиденье Audi получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии. Оба водителя и два пассажира с обоих автомобилей были госпитализированы.