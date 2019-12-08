На месте пожара в Одессе нашли еще два тела, количество жертв выросло до 10 человек

Около 8:30 в воскресенье спасатели при разборе завалов нашли еще два тела в сгоревшем здании в Одессе. Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Таким образом, число погибших в результате пожара достигло десяти человек.

Всего из под завалов достали восемь тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук.

Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине объявлен национальный траур по погибшим.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.