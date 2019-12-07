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В Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человек

Погибших нашли внутри помещения на уровне второго этажа.

В Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человек
Фото: dsns.gov.ua

Около 16:30 в субботу спасатели нашли еще два тела в сгоревшем здании в Одессе, говорится на сайте ГосЧС. Таким образом, жертв пожара уже семеро, остается неизвестной судьба еще восьми человек.

"Выявлены с внутренней стороны двора, внутри помещения на уровне второго этажа еще два тела. Пока что комментарии относительно пола, личностей пока нельзя говорить. На сегодня с начала проведения поисковых работ под завалами уже выявлены шесть человек", - сказал в комментарии журналистам заместителя начальника областной ГосЧС Александр Крицкий.

Он добавил, что ситуация с конструкциями здания нестабильная - по-прежнему существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и местами провоцируют обрушения.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В  момент возникновения пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

По состоянию на 7 декабря, установлены личности троих из семи погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко (она скончалась в больнице), преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль.

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