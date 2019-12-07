Киберполиция закрыла три пиратских онлайн-кинотеатра жителя Николаева

Фото: cyberpolice.gov.ua

Департамент киберполиции сообщил о ликвидации пиратских онлайн-кинотеатров zideo.fun, topkadr.online и relaxzona.club, которые создал один из жителей Николаева.

Об этом говорится на сайте полиции.

Расследование, которое инициировала Украинская антипиратская ассоциация, вели по ч.3 ст.176 Уголовного кодекса - нарушение авторских и смежных прав.

В ходе следствия полицейские вышли на 37-летнего жителя Николаева. Для конспирации своей деятельности он использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Их ежемесячная аудитория превышала 1,5 млн пользователей.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Установлено, что за несколько лет администратор сайтов заработал на рекламе больше 500 тысяч гривен. Сумма убытков правообладателям устанавливается.

Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.