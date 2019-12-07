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С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, без потерь

Боевики стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов.

С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, без потерь
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов, без потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие включительно с крупнокалиберными пулеметами.

Обстрелы произошли возле Новолуганского, Майорска, Новоселовки Второй, Широкино и Павлополя.

Напомним, что 9 декабря президент Владимир Зеленский встретится с лидерами Франции, Германии и России в Париже. На саммите "нормандской четверки" будет обсуждаться мирное урегулирование на Донбассе.

Президент Украины неоднократно заявлял, что его целью является настоящее перемирие без обстрелов и потерь.

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