Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему

13 тысяч - именно столько квартир подвисли сейчас на стройплощадках компании, а общее число потенциальных пострадавших (вместе с членами семей) оценивают в 40 тысяч человек. Это больше “Элита- центра” раз в шесть и вполне соизмеримо с масштабами незаконных строек Анатолия Войцеховского.

13 тысяч инвесторов могут пострадать в случае банкротства компании "Укрбуд". Об этом говорится в петиции к президенту Украины, которая появилась недавно на сайте главы государства.

"Новая "Элита-центр", "афера, которая может обвалить столичный рынок недвижимости" и прочие громкие эпитеты - все это о компании, которая называется государственной и является лидером среди застройщиков Киева. "Укрбуд" - строительная корпорация, состоящая из целой группы компаний. В ее портфеле - 66 сданных в эксплуатацию объектов и 46 объектов в работе. "Укрбуд" занимает не меньше трети всего столичного рынка жилищного строительства" - говорит эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак.

О проблемах в "Укрбуде" начали говорить весной нынешнего года, а летом слухи приняли вполне осязаемое измерение - на многих стройках окончательно замерли работы, с них вывезли технику, а рядовые сотрудники компании перестали получать зарплату. Правда, осенью стройки снова немного зашевелились, а сайт "Укрбуда" начал пестреть многочисленными отчетами об ударных темпах достройки объектов.

Тем не менее, сейчас инвесторы заявляют о просрочке по сдаче заявленных ранее объектов на год и более, и утверждают, что вся деятельность компании имеет признаки финансовой пирамиды, инвестфонды давно пусты, а средства выведены за рубеж.

Если все эти данные подтвердятся, а компания не найдет крупного чудо-инвестора или спасительное госфинансирование, то обвал этой корпорации будет самым масштабным в истории строительного рынка Украины.

Так в чем проблема?

Главная особенность "Укрбуда" - огромные масштабы строительства и экспансивный тип освоения земельных участков. Строить одновременно 20 и более объектов может позволить себе только очень уверенный в себе застройщик.

Взрывной темп роста компании связывают с хорошими отношениями руководителя "Укрбуда" Максима Микитася и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. Хотя начало победного шествия строительного бизнеса Микитася было положено еще при Леониде Черновецком. А в 2014 году Максим Микитась и сам приблизился к центрам принятия решений - он прошел в Киевсовет по спискам кличковской партии "Удар" и стал заместителем главы комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений. Главой этой комиссии являлся секретарь Киевсовета и глава кличковской фракции Владимир Прокопив.

В 2016 году глава "Укрбуда" укрепил свои позиции, и на довыборах в черниговском округе прошел в Верховную Раду.

О близости Микитася и Кличко говорили не только их совместные полеты на частном самолёте, но и то, как открыто киевский мэр защишал интересы застройщика в ходе конфликта громады и "Укрбуда" при возведении скандального ЖК "Солнечная Ривьера" возле кафедрального собора УГКЦ.

Фото: Макс Требухов Максим Микитась

Нынешние проблемы компании совпали по времени со сменой власти в стране и усугубились после прихода команды нового президента.

В мае этого года детективы НАБУ задержали главу "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду (Микитась формально сложил полномочия руководителя компании после избрания в Раду в 2016) по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Вскоре Майборода вышел на волю под небольшой залог в 2 млн грн и даже без браслета. А осенью САП сообщила о подозрении по этому же делу уже самому Максиму Микитасю, который фактически контролировал деятельность "Укрбуда" на момент расследуемого соглашения с Нацгвардией. Экс-депутату вменяют в вину завладение имуществом Нацгвардии на сумму более 80 млн грн. Сейчас Микитась находится на свободе под залогом в 80 млн грн.

При этом в публичной плоскости экс-глава "Укрбуда" Микитась и его нынешний фактический глава Олег Майборода (ранее соратник и бизнес-партнер Микитася) занимают теперь враждебные позиции и обвиняют друг друга в проблемах компании. А сам Микитась, который еще месяц назад во всех интервью открещивался от влияния на компанию "Укрбуд", уже называет ее своей и строит планы по спасению.

Микитась проиграл выборы в Верховную Раду летом, а у его покровителя Виталия Кличко теперь шаткие позиции в связи с атакой новой команды. И теперь ничто не мешает Майбороде “валить все на предшественника“ - в постах на Фейсбуке глава "Укрбуда" открыто обвиняет Микитася в растратах и доведении фирмы до банкротства.

Самые впечатляющие стройки "Укрбуда"

За всеми этими политическими и финансовыми интригами теряется важное обстоятельство - с потерей протектората и переделом рынка лишь стали явными старые проблемы "Укрбуда". Просто раньше на методы работы крупного застройщика многие смотрели сквозь пальцы.

В 2014-15 годах, когда киевская власть вовсю боролась со стройками Войцеховского, получившим земельные участки при предыдущей власти, под носом у КГГА набирал обороты маховик "Укрбуда", в котором каждая вторая стройка сопровождается скандалом или уголовными делами.

Фото: Дарья Чабанова

В ЖК "Верховина", который “Укрбуд” строил в Святошинском районе для столичного главка МВД, землеотвод проводился через сессию Киевсовета с гарантийным письмом ведомства, что квартиры в комплексе будут переданы милиционерам и участникам АТО. Но секретарь Киевсовета Прокопив провел решение о выделении земли без включения в него письменных гарантий ведомства, пишут расследователи "Наші гроші". А впоследствии все квартиры ЖК были просто проданы.

Возведение “Укрбудом” ЖК "Мрия" на проспекте Науки вызвало массовые протесты местных жителей и экспертов - ведь участок под строительство был отведен непосредственно на системе водного охлаждения действующего ядерного реактора Института ядерной физики, расположенного рядом. Этот объект стал одним из немногих, который в итоге признали незаконным и не достроили.

Чего не произошло с ЖК “Солнечная Ривьера”, расположенным на самом берегу Днепра в районе метро Левобережная. “Ривьера” стала первым масштабным жилым комплексом, расположенным прямо на берегу - всего в 60 метрах от реки. Местные жители просто взорвались возмущением по поводу застройки общей береговой линии, а эксперты говорили о том, что забиваемые сваи могут повредить расположенный в нескольких десятках метров от стройки главный собор УГКЦ. Более того, у объекта были проблемы и с участком - оказалось, что владелец земли и формальный заказчик строительства заложил его в "Ощадбанке" задолго до стройки. Работы были поставлены на паузу, а позже городские власти… внесли коррективы в проект, уменьшив размеры ЖК и этажность, и дали добро на его завершение. Сейчас “Солнечная Ривьера” готова к сдаче в эксплуатацию, а почти все квартиры в ней раскуплены.

Фото: Макс Требухов Протест против строительства Солнечной Ривьеры

Стройки “Укрбуда”, подобные “Ривьере”, не раз давали старт своеобразному расширению “окна возможностей” для других строек столицы. До “Ривьеры” не строили настолько внаглую на берегу Днепра, а теперь прямо у реки, часто на намытом береге, растут огромные ЖК, как например “Заречный” возле метро “Славутич” или “Русановская Гавань” на Сверстюка.

Долгие протесты жителей Печерского района по поводу возведения на склоне в районе Зверинецкой гигантского ЖК “Печерск Холл”, который провоцирует оползни, закончились тем, что “Укрбуд” формально сменил застройщика (на другую свою фирму) и название комплекса (теперь это ЖК Edelweiss House) и достраивает его дальше. А рядом на склонах растут уже подобные ему объекты.

ЖК “Покрова” в историческом центре Киева три года был объектом судебных разбирательств из-за проблем с землеотводом и превышением граничной высотности. Недавно очередной суд разрешил продолжение стройки, но, учитывая нынешнее положение дел компании, долгострой может еще долго украшать центр.

Чудеса землеотводов - вообще отдельная страница деятельности “Укрбуда”. Еще в 2015 году прогремели дела по ЖК “Святоград” (Крамского, 10) и ЖК "Переможець" (Воскресенская, 2а, возле парка “Победа”): по двум этим объектам землеотводы были сделаны на основе решения… севастопольского суда, причем от 24 марта 2014 , когда Украина уже не контролировала Крым, и в украинском реестре этих решений просто нет.

ЖК “Чаривне мисто” возле метро “Красный хутор” строится на землях Минобороны. Выделение которых под застройку само Минобороны оспаривает в судах уже третий год. В деле, в частности, фигурирует такой факт - сделку оформлял несуществующий нотариус.

Похожая история и с “Урбан Парк” возле метро “Лесная” - там промзону сначала перевели под транспортный отдел военной части, а затем уже отдали под застройку целым микрорайоном - в обмен на скромный процент квартир для военных. После расследования “Наші гроші” по некорректной цифре выделенных ведомству квартир оказалось, что с Минобороны этот проект вообще не был согласован, и теперь этот вопрос также рассматривается в судах.

Оба последних примера характерны еще и тем, что эти ЖК возводятся на землях, явно не приспособленных под жилищную застройку - “Чаривне мисто” стоит прямо над тоннелем метрополитена и перед надземным депо, обещая будущим жильцам постоянный шум и вибрацию. А “Урбан Парк” и вовсе граничит с территорией бывшего завода “Радикал”, территория которого сильно загрязнена, и сейчас только планируется доочищение его от тонн ртути.

Почему же инвесторы так любят "Укрбуд"

При том, что это далеко не полный список строительных “подвигов” “Укрбуда”, среди инвесторов компания долго считалась надёжной.

На имидж прежде всего работало слово "государственная" в названии корпорации. А в то, что от госгарантий в компании осталась только вывеска, а фактическое строительство ведут другие компании группы, покупатели старались не вникать.

Фото: Дарья Чабанова

Уверенности придавало также то, что "Укрбуд" участвует в различных государственных программах льготного кредитования на покупку жилья (молодежное, переселенцам из АТО, очередникам, готовым самим покупать себе жилье) - государство же не станет давать денег на покупку квартиры у ненадежного застройщика?

Играет свою роль и заметный портфель квартир для военных, МВД, атошников в объектах "Укрбуда": с одной стороны, налицо плотное сотрудничество с самыми что ни на есть надёжными госведомствами, это как гарантия вклада, с другой - теперь каждая замороженная стройка "Укрбуда", где 10-20-60 квартир были выделены силовикам, будет сопровождаться криками "у рядовых военных отбирают долгожданное жилье".

В целом, иллюзия надёжности, госпрограммы, достаточно доступные цены и нежелание покупателей вникать в градостроительный контекст при выборе объекта инвестирования сделали свое дело - "Укрбуд" действительно очень популярен среди рядовых покупателей жилья, а портфель его огромен. И сейчас инвесторы на своих форумах обсуждают только то, как жаль, что Микитась снова не стал нардепом, и спасет ли стройки перекупка "Укрбуда" новым строительным лобби, близким к Банковой.

***

Ситуация с "Укрбудом" постоянно развивается. По последней информации директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, все объекты компании может достроить другой крупный киевский застройщик - "Интергал Буд". В ответ "Интергал Буд" распространил официальное заявление, в котором отметил, что официальных договоренностей по этому поводу пока нет. А для завершения строительства компания нуждается в содействии государства по таким вопросам: получение отсутствующей разрешительной документации по объектам "Укрбуда", гарантия отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику, снятие арестов и других, блокирующих строительство, вопросов относительно площадок "Укрбуда", подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию.