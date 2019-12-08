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В Киеве задержали серийного взломщика автомобилей

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве задержали серийного взломщика автомобилей
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

Правоохранители задержали мужчину, который на протяжении двух месяцев обворовывал автомобили в Киеве.

Как сообщили в столичной полиции, злоумышленник похищал вещи из транспорта и запчасти автомобилей.

Следователи установили причастность подозреваемого к четырем эпизодам.

"После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Через некоторое время полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за кражи и грабежи", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве трое в масках ограбили мужчину.

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