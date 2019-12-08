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В Донецкой области расстреляли автомобиль

Водитель и двое пассажиров чудом не пострадали.

В Донецкой области расстреляли автомобиль
В Донецкой области расстреляли автомобиль
Фото: http://police.dn.ua/

В Донецкой области расстреляли автомобиль. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию Покровска 6 декабря. 24-летняя местная жительница рассказала, что неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее автомобилю ", - говорится в сообщении.

В автомобиле находились водитель и два пассажира, они не пострадали.

Правоохранители ввели спецоперацию, направленную на поиски злоумышленников. В результате первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили и задержали нападавших.

Ими оказались двое местных жителей 20 и 25 лет.

Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фото: http://police.dn.ua/

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка. 4 декабря их арестовали на два месяца без права внесения залога.

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