Зеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛО

Да, это наша идея. Я хотел с этим ехать".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы провести местные выборы по всей территории страны одновременно, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

"Само ощущение того, что мы одна страна и что там наши люди, должно начинаться с этого момента. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с этим ехать (на "нормандский саммит", - ред.)", - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на момент выборов во временно оккупированных Донецке и Луганске Украина должна полностью контролировать границу.

"Сложная ситуация? Как до этого договориться? Будет очень сложно. Деньги любят тишину. И за эти шесть месяцев я понял, что политика любит молчание. Если я вам расскажу все детали, с которыми я иду на эти переговоры, я буду безоружным за столом. А там некоторые люди будут вооружены. Поэтому некоторые детали я не хочу рассказывать", - добавил Владимир Зеленский.

На уточняющий вопрос значит ли это, что Зеленский хочет изменить последовательность выполнения Минских соглашений, согласно которым контроль над границей Украине возвращается после выборов на Донбассе, глава государства сказал, что до встречи "нормандской четверки" не может ничего детализировать.

"Я точно буду говорить о границе. Я скажу честно: у нас другой план по поводу границы, каким образом она передается и каким образом Украина контролирует границу с Россией", - сказал Зеленский.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.