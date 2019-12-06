Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО

Соответствующий закон был принят в 2014 году, но не вступил в силу.

Президент Владимир Зеленский дал понять, что готов подписать закон об амнистии на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей при выполнении ряда условий.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Закон об амнистии голосовался в Верховной Раде Украины, он просто не был подписан. Его проголосовали несколько лет назад", - напомнил Зеленский.

Закон о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей был принят 16 сентября 2014 года на закрытом заседании Верховной Рады. Президент Петр Порошенко его так и не ввел в действие.

"Когда мы увидим после "нормандии" [саммита в Париже 9 декабря], что выводятся войска, разоружаются незаконные формирования, если у нас будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, тогда мы будем говорить об амнистии", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что под амнистию попадут только те, у кого не было "рук в крови".

Напомним, 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что полной амнистии для боевиков на Донбассе нынешняя дипломатия не рассматривает. По его словам, Украина не согласится на выборы на Донбассе на условиях боевиков.