Погибший в 2016 году комбат Андрей Жук получил звание героя Украины

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание героя Украины майору Андрею Жуку (позывной Маугли), который погиб 27 мая 2016 года на Донбассе.

Об этом говорится в указе №880/2019 от 4 декабря.

Звание присвоено за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Майор Жук погиб в результате попадания в засаду диверсантов вблизи села Новогнатовка под Волновахой. Он был командиром 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

До 2014 года служил пограничником, а с началом боевых действий на Донбассе вступил в Вооруженные силы Украины.

В 2016 году посмертно получил орден Богдана Хмельницкого І степени.

Летом 2019 года ему установили памятник возле Волновахи.