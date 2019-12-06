Пожар в Одесском колледже уничтожил научную библиотеку и коллекции Института морской биологии

В здании колледжа находились еще несколько институтов.

Из-за сильного пожара в Одесском колледже была уничтожена научная библиотека, лабораторное оборудование и научные коллекции Института морской биологии НАН Украины. Об этом на фейсбуке сообщила Национальная академия наук Украины.

"Наибольший ущерб причинен Государственному учреждению "Институт морской биологии НАН Украины": полностью уничтожена научная библиотека учреждения, ее лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции", - отмечается в сообщении.

Академия подчеркнула, что она в глубоком трауре из-за одесской трагедии.

В здании на ул. Пушкинской, 37, кроме Одесского колледжа, находились подразделения Государственного учреждения «Институт морской биологии НАН Украины», Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, Государственного предприятия «Специальное конструкторско-техническое бюро с опытным производством» института им. А.В. Богатского и несколько других учреждений Национальной академии наук Украины.

Президиум НАН Украины создал специальную комиссию с целью выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа ущерба и разработки предложений относительно размещения структурных подразделений организаций Национальной академии.

Напомним, утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В результате пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (среди них - семеро сотрудников ГосЧС).

Но состоянию на 6 декабря на 15:30 пятницы в результате пожара погибло четыре человека: одна девушка скончалась с больнице, трое были найдены под завалами. Еще 11 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.