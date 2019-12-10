​Семьи погибших при пожаре в Одессе получат по 100 тыс. гривен, пострадавшие - по 10-50 тыс. гривен

Дети погибшего спасателя и преподавательницы колледжа будут переведены на бюджетную форму обучения.

Семьи погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получат по 100 тыс грн одноразовой денежной помощи.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Поручил выделить 2 млн 240 тыс. гривен для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 тыс. гривен", - написал Куцый.

По его словам, пострадавшие средней степени тяжести по 50 тыс. гривен, а пострадавшие легкой степени тяжести - по 10 тыс. гривен. "Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", - отметил глава ОГА.

На ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тыс. гривен из резервного фонда, а дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и облсовета.

Приостановленный в колледже учебный процесс будет возобновлен со следующего понедельника. Также Куцый сообщил, что сына погибшего спасателя Сергея Шатохина переведут на бюджетную форму обучения.

"Дмитрию всего 18 лет, он учится в Одесском профессиональном лицее морского транспорта по профессии "Матрос. Моторист"… Все дети погибшего пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк должны учиться на бюджетной форме образования. Потому что их родители отдали свою жизнь ради учащихся колледжа, которых спасали из огня", - подчеркнул Куцый.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года. Всего из под завалов достали восемь тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

По состоянию утро понедельника, 9 декабря, число погибших в результате пожара возросло до 12 человек.

8 декабря в Украине был объявлен национальный траур по погибшим.