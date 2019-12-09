Одеська трагедія. Що відомо наразі про пожежу

Дванадцять загиблих, понад тридцять постраждалих, четверо зниклих безвісти – такі офіційні наслідки масштабної трагедії в Одесі. Рятувальники досі продовжують розбирати завали. Поліція розглядає різні версії подій, проте вже відомо, що в коледжі не було протипожежної сигналізації, електропроводка змінювалась в 60-тих роках минулого століття, а під час навчання вмикали обігрівачі, оскільки коледж не опалювався. Швидше за все, саме нехтування базовими правилами безпеки в результаті призвели до великої кількості людських втрат.

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У середу 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі сталась пожежа. Загальна площа пожежі понад 4 тисячі м², її гасили майже добу – її вдалось ліквідувати вранці 5-го грудня.

Фото: dsns.gov.ua

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад повідомила, що вогонь перекинувся одразу на сусідні будівлі: Інститут археології, Інститут біології південних морів НАН, Бюро технічної інвентаризації міста. Пожежа почалася в кабінеті завідувачки коледжу, де закоротило несправний подовжувач. Його не змінювали з 1966 року. Студенти навчались у приміщенні, яке було збудовано в 1914 році, серед одеситів більш відомому як “Будинок Асвадурова”. Зовні будинок був оздоблений ліпниною, для перегородок використовували недорогі матеріали, зокрема, очерет. Це дозволило вогню швидко поширитись та перекинутись на сусідні будівлі. Як повідомляє ТСН, це не перша пожежа в “будинку Асвадурова”. В 2012 році там зайнялось службове приміщення, однак тоді вогонь вдалось швидко погасити.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех повідомив, що саме завідувачка першою побачила задимлення: “Відео з камер спостереження дозволяє встановити, що перше задимлення було в кабінеті №9 (кабінет завідувачки – LB.ua). За словами завідучки коледжу, о 10:04 вона побачила задимлення, повідомила про нього і після цього почалася евакуація. Але у нас є багато питань, так як експерти стверджують, що на момент прибуття пожежних горіло 700 квадратних метрів”, – повідомляє місцеве видання “Думская”.

Фото: dumskaya.net

Загалом, у поліції розглядають дві версії пожежі – навмисний підпал та аварійну роботу електрообладнання. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (частина 2) – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Заступник голови Нацполіції в Одеській області Сергій Шайхет повідомив, що слідчі готують повідомлення про підозру двом особам, їхні імені наразі не розголошуються. Коледж відновив роботу в приміщенні Одеської юридичної академії.

Жертви трагедії

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні, станом на ранок понеділка 9-го грудня, кількість загиблих зросла до дванадцяти осіб. У лікарні перебувають дев’ять постраждавших з тридцяти. Ще чотири особи зникло безвісти.

Фото: dumskaya.net

Першою загиблою, про яку стало відомо, була 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Також наразі опізнано тіла трьох загиблих: викладачки коледжу Ганни Бортюк, 56-річної секретарки Марини Коваль та 16-річного студента Кирила Трофімчука, про смерть повідомила матір юнака. Відома одеська блогерка Зоя Казанжи повідомила, що рік тому в сім’ї Трофімчук поховали старшого сина, у нього була злоякісна пухлина.

У суботу, 7-го грудня, в лікарні помер рятувальник, на якого впала студентка. Сьогодні з Сергієм Шатохіним прощаються в одеському Спасо-Преображенському соборі. Похорон відбудеться у вівторок 10 грудня, в селі Градениці, Біляївського району Одеської області. У рятувальника залишилась дружина та троє дітей.

Фото: Думская Прощання з рятувальником Сергієм Шатохіним

Також у суботу поховали 43-річну викладачку інформатики Анну Бортюк, яка, за словами працівників ДСНС, мінімум тричі поверталась в будівлю, щоб вивести дітей. Її тіло знайшли під завалами будівлі. За результатами судово-медичної експертизи викладачка померла від отруєння продуктами горіння.

Як повідомляє одеське видання “Думская”, у пожежників було все спорядження: каски, берці, пари рукавичок підшоломник.

– Екіпіровкою ми забезпечені повністю. Не розумію, чому таку паніку влаштували, що у нас нібито нічого немає, це не так – каже майор Дмитро Нестеренко. – А ось батути я дійсно бачив тільки в фільмах, у нас їх ніколи не було. Ми люди маленькі, це не наше завдання нагадувати начальству. Ми просто виконуємо свої обов’язки – говорить пожежник.

Фото: Думская

Реакція влади

У день трагедії, 4 грудня, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в приміщенні коледжу не було опалення, тому можливо, що були ввімкнуті обігрівачі. Мер оголосив дводенну жалобу та пообіцяв з’ясувати причини трагедії. Президент Володимир Зеленський оголосив неділю 8-ме грудня всеукраїнським днем жалоби.

Вчора, 8-го грудня, в Одесу приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Після зустрічі стало відомо, що в коледжі взагалі не було пожежної сигналізації. Гончарук зазначив, що Уряд вже створив комісію з розслідування причин пожежі: “Ми обов'язково розберемося. Результати розслідування – до 20 грудня. Винні будуть покарані”. Також Зеленський доручив місцевій владі провести детальну перевірку протипожежної безпеки в дитячих садках, школах, університетах і гуртожитках, лікарнях. Про результати виконаної роботи буде відомо 10-го січня 2020 року.

Фото: Думская

Олексій Гончарук повідомив у Facebook, що бере хід розслідування під особистий контроль. Прем’єр-міністр дав доручення відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника із профілактики Михайла Вовка: “А самому пану Федорчаку рекомендував написати заяву за власним бажанням. Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області – неприпустима! Голові ОДА – відсторонити керівника Департамента освіти в Олександра Лончака і також прийняти по ньому відповідні кадрові рішення”. Гончарук також зазначив, що звернувся до голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії, щоб присвоїти звання Героїв України рятувальнику Сергію Шатохіну та викладачці інформатики Анні Бортюк.

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У серпні, коли в Одеському готелі “Токіо Стар” сталась пожежа, Володимир Зеленський сказав, що “зневажливому ставленню до людського житті буде поставлено край”: “Через злочинну недбалість і ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідати будуть не тільки безпосередні винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище людського життя”. Тоді загинуло дев’ятеро осіб, Вадиму Чорному було оголошено підозру; його компаньйон Сергій Дурач втік з України. 27-го листопада Одеський апеляційний суд змінив Вадиму Чорному міру запобіжного заходу: з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. За рішенням судді Чорний зобов'язаний носити електронний браслет. У той же час, менш ніж через чотири місяці, Президент просто закликав бізнес забезпечити пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок. Про звільнення, прізвища винних і притягнення до кримінальної відповідальності, Зеленський не зазначив нічого.