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Водителем авто, которое сбило двух детей под Киевом, оказался военный Нацгвардии

Также пострадали два человека, находящиеся в машине. 

Водителем авто, которое сбило двух детей под Киевом, оказался военный Нацгвардии

Водителем автомобиля Daewoo, который в Киевской области наехал на двух детей на пешеходном переходе, оказался начальник одного из отделов Национальной гвардии в Бориспольском районе. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГБР. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на несовершеннолетних пешеходов.

"Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести травмы. После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. Вследствие столкновения электроопора упала на авто, что нанесло телесные повреждения двум пассажиркам", - добавили в Госбюро расследований.

Потерпевших госпитализировали в больницу. Досудебное расследование проверяет, не находился ли военный за рулем в состоянии опьянения.

Напомним, что в результате этой аварии пострадала 14-летняя девочка и 9-летний мальчик. На пассажирку машины упала бетонная опора, что также повлекло серьезные травмы.

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