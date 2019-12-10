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За сутки на Донбассе погибли три украинских военных

Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. 

За сутки на Донбассе погибли три украинских военных
Фото: http://www.mobilmusic.ru

За сутки 9 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Вооруженные формирования России семь раз нарушали режим прекращения огня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Огонь велся из гранатометов, пулеметов, другого стрелкового оружия и БМП.

Два обстрела произошло возле Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Возле Березового - из автоматических гранатометов, неподалеку Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберных пулеметов", - уточнили в Минобороны.

Также огонь открывался неподалеку Луганского - из противотанковых гранатометов, возле Хутора Вильный - гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, а также возле Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток 10 декабря противник огневой активности не проявлял, потерь с нашей стороны нет.

Напомним, 8 декабря российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

О том, как изменилось количество обстрелов и потерь сил ООС за время "режима тишины", читайте в материале LB.ua "Чи дійсно перемир'я впливає на кількість загиблих військових"

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