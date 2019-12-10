Зеленский предложил привлечь к ТКГ переселенцев с Донбасса

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандского саммита" заявил о необходимости подключить к работе Трехсторонней контактной группы в Минске переселенцев с Донбасса.

"Мы в Минске заседаем и там есть представители, которых мы называем сепаратисты. Представители, значит, товарищей сепаратистов. Они как бы жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей - жители оккупированного Донбасса, интеллигентные люди, сбежавшие от пуль, сбежавшие от взрыва, потерявшие там недвижимость, близких. Они живут сегодня на территории, которую контролирует независимая Украина, и я с ними в диалоге", - сказал Зеленский.

"И я бы очень хотел, чтобы в Минске, где есть якобы представители оккупированной части Донбасса, присоединились еще несколько представителей, которые уехали. Они тоже жители оккупированного Донбасса", - сказал президент Украины, отвечая на вопрос российских журналистов.

Зеленский также посоветовал им приехать посмотреть на реальную ситуацию в Украине, "а не как товарищ Соловьев весело говорит в Москве, что происходит".

Напомним, что одним из представителей оккупированного Донбасса является шоумен Сергей Сивохо, который сейчас работает советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.