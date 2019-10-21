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Шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО

Уроженец Донецка будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

Бывший КВН-щик, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он написал в фейсбуке, опубликовав фотографию своего удостоверения за подписью Алексея Данилова.

Фото: facebook.com/sivokho

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - написал Сивохо.

Напомним, Сивохо баллотировался в Верховную Раду по округу №49 (Дружковка, Константиновка), но стал только третьим после Валерия Гнатенко (ОПЗЖ) и Бориса Колесникова ("Оппоблок").

Сергей Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого политехнического института. Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании.

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