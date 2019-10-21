Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
ГлавнаяПолитика

Смолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной Европы

Глава НБУ получил приз Central Bank Governor of the Year.

Смолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной Европы
Фото: bank.gov.ua

Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила пресс-служба НБУ.

Комитет GlobalMarkets Awards отметил успехи Смолия как главы центрального банка по соблюдению последовательной монетарной политики в год значительных политических изменений в стране.

"Избирательный цикл, как в Украине в этом году, в странах с менее дисциплинированным центральными банками вызвал бы подрыв монетарной политики. Президентские и парламентские выборы были одним из самых значительных политических потрясений в Украине за последнее время. Несмотря на наличие отдельных инициатив обеспечить ускорение экономического роста за счет смягчения политики НБУ, председатель Яков Смолий остался непоколебимым и придерживался политики высокой учетной ставки, ведь первоочередная задача центробанка — обеспечение низкой инфляции", - пояснили в GlobalMarkets.

По словам Смолия, главная задача Национального банка Украины — обеспечивать макроэкономическую и финансовую стабильность в стране, несмотря на кризисы в мире, войне, которая продолжается до сих пор в Украине, или двойные выборы, через которые прошла Украина в этом году.

"Нам удалось обеспечить стабильность в год значительных политических изменений. Этому способствовало, в частности, то, что банковская система в Украине реформирована, центральный банк является независимым институтом, а его политика является прозрачной и понятной для стейкхолдеров, и у нас есть четко очерченное видение куда мы направляемся", — подчеркнул глава НБУ.

GlobalMarkets — официальная газета, освещающая ежегодное собрание таких организаций как МВФ и Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Межамериканский банк развития.

В 2018 году лучшим банкиром Центральной и Восточной Европы был признан глава центробанка Хорватии Борис Вуйчич.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также