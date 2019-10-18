Глава НБУ назвал предварительные условия МВФ

Объем кредита МВФ не так важен, как наличие самой программы.

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что на переговорах с Международным валютным фондом в Вашингтоне обсуждается возобновление уголовное ответственности за незаконное обогащение, проект бюджета на 2020 год и запуск рынка земли.

Об этом Смолий рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Мы продолжаем переговоры о будущей программе сотрудничества, которую ожидаем. Во время встреч мы обсуждали, какие элементы и предварительные условия нужно выполнить, следующие шаги сделать. Процесс, переговоры продолжаются и надеемся на их успешное завершение... Во время визита миссии МВФ в Украину мы проговорили основные параметры программы, набросали "драфт". Миссия уехала с соответствующими наработками. Сейчас в Вашингтоне команда продолжает согласовывать то, что не успела согласовать в Киеве", - отметил глава НБУ.

Ситуация с Приватбанком и цена на газ в этот раз не обсуждается.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - сказал он.

"Вопрос же Приватбанка... вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврат банка бывшим акционерам. Национальный банк, Кабинет Министров делают все для того, чтобы сохранить Приватбанк в том состоянии, в котором он находится сейчас. Он докапитализирован, работает, обслуживает половину населения Украины и решения суда, которые были приняты в апреле месяце, обжаловал Национальный банк в апелляционной инстанции. Мы ждем заседания суда, чтобы делать следующие шаги", - сказал Смолий.

По его словам, НБУ рассчитывает на трехлетнюю программу кредитования. Общий объем финансирования МВФ сейчас обсуждается, но, как подчеркнул Смолий, объем кредита не столь важен, как сама программа.

Ее наличие - это сигнал для других международных финансовых организаций, для инвесторов. "Это как якорь для того, чтобы Украина имела возможность привлекать дешевый ресурс и для покрытия дефицита бюджета, и для пополнения золотовалютных резервов с целью обслуживания задолженности, которая есть у государства перед иностранными кредиторами", - добавил глава НБУ.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что довольна ходом переговоров украинской делегации с МВФ в Вашингтоне. Она считает, что Украина движется быстрее, чем в предыдущие годы.