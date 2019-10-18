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Украина приняла законодательство по амнистии по Минским договоренностям, - замглавы МИД

Амнистия может рассматриваться только после восстановления суверенитета Украины.

Украина приняла законодательство по амнистии по Минским договоренностям, - замглавы МИД
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Украина приняла все законодательные акты по амнистии, обговоренные в Минских соглашениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей", - сказал Боднар.

Он также напомнил, что согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания за совершенное преступление может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть "после восстановления суверенитета Украины".

Боднар отметил, что решение о применении амнистии принимает суд. "Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского "Боинга", - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что на данный момент амнистия – это вопрос дискуссии. "Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос – общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины", - добавил Боднар.

Напомним, 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что полной амнистии для боевиков на Донбассе нынешняя дипломатия не рассматривает. По его словам, Украина не согласится на выборы на Донбассе на условиях боевиков.

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