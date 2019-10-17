В Раде решили заняться "возвращением" Кубани (документ)

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое займется "возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения. В первую очередь, займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", - написал Гончаренко в фейсбуке.

Нардеп опубликовал обращение к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, датированное 3 октября. В документе депутаты просят Разумкова объявить сообщение о создании объединения на заседании Рады.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

В состав объединения, кроме Гонсаренко, вошли нардепы Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко и Оксана Савчук.

Соломия Бобровская в своем фейсбуке пояснила, что "Кубань - это не только про историю, это и про современность".

"Мы должны обратить внимание не только на украинцев Кубани, но и на Северный Кавказ. Следует понять проблемы и стремленияе черкесов, чеченцев, ингушей, кумыков, ногайцев и других народов. Мы должны прилагать усилия, чтобы истории о национальных активистах, которые подвергаются преследованиям на родине, звучали громко на весь мир".

По словам депутата, украинцы на территории современной РФ являются жертвами циничной национальной политики Кремля.

"Изменить ситуацию можно только международным давлением на Москву. Украина не против конкретных народов, а против империи. Именно поэтому нам болит не только судьба украинцев в РФ, но и судьбы других борцов с империей. Задача Украины - не оставлять порабощенные Москвой народы в одиночестве в темноте", - написала Бобровская.

Кубань - исторический регион на Северном Кавказе, в долине реки Кубань и ее притоков. С конца 18 века заселена украинцами. С 1860 г. под названием Кубанская область административно-территориальная единица Российской империи, земля Кубанского казачьего войска. Историческим центром Кубани является город Краснодар.

Сегодня Кубань - территория Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Ростовской области и Карачаево-Черкесии Российской Федерации.