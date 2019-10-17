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"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"

Аби не "розгубити" голоси депутатів, керівництво парламенту використовує ключові фрази. Тим самим даючи депутатам монобільшості сигнал: обирати "зелену" чи "червону" кнопку.

Фото: Макс Левин

Михайло Чечетов руками показував народним депутатам, як вони мають голосувати за той чи інший законопроект. Окремі фракції практикували формування списків законопроектів зі значками "+" чи "-", залежно від того, як депутати повинні голосувати.

Сьогодні, аби не "розгубити" голоси депутатів, керівництво парламенту використовує ключові фрази. Тим самим даючи депутатам монобільшості сигнал: обирати "зелену" чи "червону" кнопку.

LB.ua проаналізував стенограми всіх 14-ти засідань парламенту і з’ясував, що є дві фрази, які постійно використовують спікер парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук перед голосуванням. 

"Прошу визначатись та голосувати" або "прошу підтримати та голосувати". У першому випадку представники президії Верховної Ради дають знак своїм колегам по фракції “Слуг народу” не голосувати. У другому — тиснути “зелену” кнопку. 

Ось докази. 

Фото: facebook/Владимир Струмковский

29 серпня - перший день роботи нового скликання парламенту. І "найурожайніший" день голосування.

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Того дня керівництво парламенту здебільшого просило депутатів "підтримати" питання порядку денного, тобто голосувати "за". Ситуація змінилась, коли йшлося про обрання кандидатури на посаду віце-спікера. Різниця із закликами Разумкова відобразилась в голосуванні.

Стосовно усіх кандидатів на цю посаду він закликав депутатів "визначатись". І лише коли ставив на голосування кандидатуру Олени Кондратюк (котра в підсумку стала віце-спікером), - "підтримати".

Фото: Макс Левин

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Решту голосувань того дня (призначення уряду, Генпрокурора, попереднє схвалення змін до Конституції щодо депутатської недоторканності тощо) було злагодженим - з більшістю голосів “за”.

Фото: Макс Требухов

3 вересня. Зняття депутатської недоторканності.

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11 вересня. Парламент не визнав вибори на тимчасово окупованій території Криму

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12 вересня. Проект закону про джерела фінансування дорожнього господарства. 

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18 вересня. Голосування за постанову про скасування ухвалення законопроекту про імпічмент президента

Фото: facebook/Владимир Струмковский

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І натомість: 19 вересня. Голосування щодо змін кримінального процесуального законодавства. 

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4 жовтня депутати успішно змінили склад Центральної виборчої комісії.

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Того ж дня. 

Фото: Lb.ua

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І навіть коли правка (щодо кримінально-процесуального законодавства) подана депутатом не фракції "Слуга народу", зокрема, Григорія Мамки (ОПЗЖ), але рішення ухвалюють. Після "кодових" слів.

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Хоча трапляються і винятки. 12 вересня (саме тоді "Слузі народу" вперше забракло голосів) було кілька провальних голосувань.

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І ще раз того ж дня.

Фото: Lb.ua

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Зміна позиції щодо [не]підтримки правок депутатів "Слуги народу" прослідковується 16 жовтня, коли парламент голосував за законопроект щодо судової реформи. Так, правку Руслана Стефанчука спочатку провалили ("прошу визначатись та голосувати"), а потім таки підтримали. Але це була свідома позиція владної фракції.

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Типовим голосування за правки депутатів інших фракції щодо судової реформи (16 жовтня) виглядало наступним чином:

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Отже, система знаків для голосування у Верховній Раді працює. Хоч і легко прочитується.

Вікторія Матола Вікторія Матола , Журналіст
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