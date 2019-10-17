"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"

Аби не "розгубити" голоси депутатів, керівництво парламенту використовує ключові фрази. Тим самим даючи депутатам монобільшості сигнал: обирати "зелену" чи "червону" кнопку.

Фото: Макс Левин

Михайло Чечетов руками показував народним депутатам, як вони мають голосувати за той чи інший законопроект. Окремі фракції практикували формування списків законопроектів зі значками "+" чи "-", залежно від того, як депутати повинні голосувати.

Сьогодні, аби не "розгубити" голоси депутатів, керівництво парламенту використовує ключові фрази. Тим самим даючи депутатам монобільшості сигнал: обирати "зелену" чи "червону" кнопку.

LB.ua проаналізував стенограми всіх 14-ти засідань парламенту і з’ясував, що є дві фрази, які постійно використовують спікер парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук перед голосуванням.

"Прошу визначатись та голосувати" або "прошу підтримати та голосувати". У першому випадку представники президії Верховної Ради дають знак своїм колегам по фракції “Слуг народу” не голосувати. У другому — тиснути “зелену” кнопку.

Ось докази.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

29 серпня - перший день роботи нового скликання парламенту. І "найурожайніший" день голосування.

Того дня керівництво парламенту здебільшого просило депутатів "підтримати" питання порядку денного, тобто голосувати "за". Ситуація змінилась, коли йшлося про обрання кандидатури на посаду віце-спікера. Різниця із закликами Разумкова відобразилась в голосуванні.

Стосовно усіх кандидатів на цю посаду він закликав депутатів "визначатись". І лише коли ставив на голосування кандидатуру Олени Кондратюк (котра в підсумку стала віце-спікером), - "підтримати".

Фото: Макс Левин

Решту голосувань того дня (призначення уряду, Генпрокурора, попереднє схвалення змін до Конституції щодо депутатської недоторканності тощо) було злагодженим - з більшістю голосів “за”.

Фото: Макс Требухов

3 вересня. Зняття депутатської недоторканності.

11 вересня. Парламент не визнав вибори на тимчасово окупованій території Криму.

12 вересня. Проект закону про джерела фінансування дорожнього господарства.

18 вересня. Голосування за постанову про скасування ухвалення законопроекту про імпічмент президента.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

І натомість: 19 вересня. Голосування щодо змін кримінального процесуального законодавства.

4 жовтня депутати успішно змінили склад Центральної виборчої комісії.

Того ж дня.

Фото: Lb.ua

І навіть коли правка (щодо кримінально-процесуального законодавства) подана депутатом не фракції "Слуга народу", зокрема, Григорія Мамки (ОПЗЖ), але рішення ухвалюють. Після "кодових" слів.

Хоча трапляються і винятки. 12 вересня (саме тоді "Слузі народу" вперше забракло голосів) було кілька провальних голосувань.

І ще раз того ж дня.

Фото: Lb.ua

Зміна позиції щодо [не]підтримки правок депутатів "Слуги народу" прослідковується 16 жовтня, коли парламент голосував за законопроект щодо судової реформи. Так, правку Руслана Стефанчука спочатку провалили ("прошу визначатись та голосувати"), а потім таки підтримали. Але це була свідома позиція владної фракції.

Типовим голосування за правки депутатів інших фракції щодо судової реформи (16 жовтня) виглядало наступним чином:

Отже, система знаків для голосування у Верховній Раді працює. Хоч і легко прочитується.