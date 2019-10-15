Крым вне свободы, но с представителем

Представитель президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что вопросы деоккупации полуострова и оккупированной части Донбасса разделять нельзя.

В этом он, конечно же, прав: ведь что Крымский полуостров, что отдельные оккупированные территории Донбасса - все земли Украины.

Фото: Ukrinform

"Мы, когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - отмечает Кориневич.

Есть, правда, в этом один неразрешённый момент: крымский вопрос не является частью Минских соглашений, за которые продолжает ратовать уже шестой президент Украины - Владимир Зеленский.

Более того, крымский вопрос не входит в тот диковинный документ, что сформировали вместо нас россияне и заставили подписать на прошлой встрече Временной контактной группы. Сейчас речь идёт о так называемой формуле Штайнмайера.

К большому сожалению, мы вынуждены констатировать: и эта власть отринет тему аннексии Крыма. Почему? Потому что Кремль не считает полуостров частью переговорного процесса?

Почему он так не считает? Потому что официальный Киев продолжает молчать о необходимости пересмотра Минских соглашений. Мы не прописываем в обязательном порядке пункт о деокупации полуострова в рамках Минска. У нас не разработано отдельной дорожной карты.

Впрочем, быть может, это и хорошо. Ведь все дорожные карты в руках отдельно взятых людей обычно превращаются в российскую "формулу Штайнмайера".

Если мы сейчас говорим о неделимости двух вопросов деокупации, то почему же до сих пор мы не услышали от Офиса президента, который сейчас отвечает за все международное направление, осуждения позиции турецкого президента?

Напомним, что недавно Эрдоган встречал на официальном приеме депутатов Госдумы, избиравшихся на фиктивных выборах в аннексированном Крыму. Страдающая по мироточивому Николаю Наталья Поклонская была среди них.

Фото: facebook/Наталья Поклонская Президент Турции Реджап Тайип Эрдоган впервые принял официальную делегацию российских парламентариев вместе с «крымскими депутатами».

Люди, преследующие крымских татар, были среди них. А украинских представителей, которые могли бы хоть как-то заявить резкую позицию там не было.

Сейчас готовится встреча Зеленского и Путина в Париже (в формате "нормандской четверки"). Надеемся, он там повторит в глаза Путину слова своего представителя в Крыму.

К слову, интересно, следует ли из заявления Антона Кориневича, что президент Зеленский повезет Путину свой план деокупации украинских земель. А вдруг он уже поддержан Меркель и Макроном, которые, как ранее заявлял украинский лидер, для Украины делают уж очень мало? Быть может, мы просто не знаем о формуле Зеленского?

Посмотрим. А пока хочется сказать следующее: Украине фасадная бюрократия не нужна. Представители могут быть только там, где наша земля. И в Крыму, который и так украинский, представлять нам некого.

Говорить же о Крыме необходимо в других местах - от Турции и до Вашингтона. Там, вероятно, уже забыли, чей полуостров.