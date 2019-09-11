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Верховная Рада заявила о нелегитимности местных выборов в Крыму и Севастополе

Заявление поддержали все, кроме пророссийской партии ОПЗЖ.

Верховная Рада заявила о нелегитимности местных выборов в Крыму и Севастополе
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада в четверг, 11 сентября, приняла заявление о нелегитимности местных выборов в оккупированном Россией Крыму.

За соответствующий проект постановления проголосовали 325 депутата. Пророссийские депутаты из фракции ОПЗЖ не голосовали.

Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого состоялось голосование также в Крыму и Севастополе, находящихся под оккупацией с 2014 года.

По итогам незаконных выборов в Крыму выиграла партия "Единая Россия" с результатом почти 55% голосов избирателей. Второе место у ЛДПР – 16,8%, третье место у КПРФ – 8,2%. Во всех одномандатных округах победили представители "Единой России".

В Севатосполе "Единая Россия" получила 38,5% голосов, КПРФ - 18,7%, ЛДПР - 18,6%. Также преодолели пятипроцентный барьер Справедливая Россия» (8,8%) и "Партия пенсионеров" (6,9%). В семи из восьми округах победили "единороссы".

Выборы в Крыму и Севастополе не признаны мировым сообществом.

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