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Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"

У 2004 році Ігор Пукшин, нині керівник власної адвокатської компанії, запросив молодого і тоді невідомого адвоката Андрія Богдана стати його партнером. Згодом останній очолював компанію Пукшина, коли той пішов працювати в Секретаріат президента Ющенка. А цього року вже Богдан, голова Офісу президента, порекомендував Пукшина до складу комісії з питань правової реформи, заснованої президентом.

На кар’єру найбільш впливового після президента посадовця, очевидно, вплинуло чимало колишніх і нинішніх політиків. Та LB.ua поспілкувався з людиною, котра, мабуть, зіграла вирішальну роль у виборі професії Андрієм Богданом — його батьком Йосипом Богданом, доцентом кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ЛНУ імені І.Франка. На час вступу сина в університет він був заступником декана.

Йосип Богдан
Фото: vgolos.com.ua
Йосип Богдан

Очевидно, це ваша заслуга, що ваш син став юристом.

Він хотів бути юристом. Перша розмова відбулась на початку останнього року навчання його в школі. Я запитав, що він думає робити далі. "Буду вступати на юридичний факультет", - відповів він.

Рік він готувався по спеціальній програмі, аби скласти вступні іспити. Вступ тоді був у вигляді тестування.

Навряд чи мою роль (у виборі ним професії — LB.ua) можна назвати поштовхом. Якщо людина — лінива і не хоче себе вдосконалювати, то жоден поштовх їй не допоможе. В протилежному випадку їй достатньо хорошої поради.

Чи практикував Андрій Богдан під час навчання в університеті?

Він виконував окремі завдання. Іноді вибирав сам, іноді я йому давав. Треба було підготувати його до роботи в юридичній сфері. До прикладу, я казав йому підготувати певний юридичний документ. Після цього ми аналізували його роботу.

Після навчання в університеті він два роки стажувався, аби отримати адвокатське свідоцтво, чи не так?

Він стажувався на Львівській залізниці. До його обов'язків входило представництво інтересів підприємства в судах. Було складно, але він багато працював.

Як він потрапив на залізницю?

На той час ті, хто хотів мати хорошого спеціаліста, зверталися в університети з подібними запитами. Так сталось, що до мене звернулись. Я попередньо запитав Андрія, чи йому це цікаво. І він погодився.

А під час навчання не пробував практикувати в юриспруденції?

Ні. Не можна бути дуже розумним: і в університеті, і на роботі. Мені здається, що це помилкова оцінка власних можливостей.

У 2007 Андрій Богдан уже працює заступником міністра юстиції Миколи Онищука
Фото: Министерство юстиции Украины
У 2007 Андрій Богдан уже працює заступником міністра юстиції Миколи Онищука

Як він навчався?

На "добре" і "відмінно". Оцінки, які отримував, не були "натягнутими".

Після стажування у Львівській залізниці, наскільки мені відомо, ви рекомендували його в адвокатську компанію “Правіс” (пізніше відома як “Резніков, Власенко і партнери”) в Києві, де на той час працювали ваші випускники.

Це не був мій вибір. Його ініціював саме Андрій. Він якось сказав, що хотів би працювати в Києві.

Рекомендація була, але була і домовленість. Якщо впродовж місяця роботи в столиці він витримає бар'єр знань, темп роботи, проявлятиме ініціативність і так далі, то залишається. Якщо ні, то повертається. Не хотілося, щоб мені казали: "Йосип Гнатович, у вашого Андрія не вийшло". Але він залишився, тобто все склалось...

То ви дзвонили своїм колишнім студентам, котрі очолювали цю адвокатську компанію?

Ні. Ми мали багато консультацій. І якось вийшли на такий варіант: якщо вийде (в Андрія — LB.ua), то нехай залишається, якщо ні — хай повертається (до Львова — LB.ua)

Андрій багато працював, він — наполегливий. Ще коли працював у Львівській залізниці, мені казали, що часто бачили світло в його кабінеті в той час, коли всі вже пішли додому...

За свою адвокатську кар'єру Андрій Богдан встиг попрацювати з багатьма топ-політиками і бізнесменами. Його клієнтами були Віктор Ющенко, Юрій Луценко, Анатолій Гриценко, Ігор Коломойський, Геннадій Корбан і інші.
Фото: politeka.net
За свою адвокатську кар'єру Андрій Богдан встиг попрацювати з багатьма топ-політиками і бізнесменами. Його клієнтами були Віктор Ющенко, Юрій Луценко, Анатолій Гриценко, Ігор Коломойський, Геннадій Корбан і інші.

Чи радиться він з вами з певних чи то юридичних, чи кадрових питань?

Сьогодні він не займається дрібними правовими питаннями, які би потребували подібних консультацій. Він — досвідчений управлінець. П'ять років був державним чиновником, двічі — заступником міністра, начальником управління... В судовій системі працював як адвокат, і як помічник судді апеляційного господарського суду (Михайла Новікова, судді Київського апеляційного господарського суду - LB.ua).

Якось бувало я зустрічався з суддями цього суду. І вони казали, мовляв, ми його часом питаємо, як поступити в певному випадку...

Нічого дивного. В юриспруденції неможливо знайти людину, яка би дала абсолютно правильну відповідь. Питання тлумачення законодавства, оціночні судження тощо — здебільшого не передбачають однозначної позиції.

Андрій Богдан — більше управлінець чи юрист?

Країну лякали тим, що він — адвокат Коломойського, але я в цьому випадку маю іншу позицію. Він був адвокатом не лише Коломойського... А це означає, що він — хороший адвокат.

Фото: Анна Стешенко

Як змінилось ваше життя після призначення його головою спочатку Адміністрації, а потім Офісу президента?

Часом говорять щось, аби говорити. Чи виконують чиєсь замовлення... Є інші — більш важливі проблеми.

Звісно, я хвилююся (пауза): вдасться чи не вдасться... Хоча впевнений, що вдасться.

Вікторія МатолаВікторія Матола, Журналист
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