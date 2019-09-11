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Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле

Депутаты прописали новые штрафы за перегруз.

Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле
Фото: logist.today

Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

Соответствующий законопроект №1047 в среду проголосовали в обеих чтениях. Во время финального голосования его поддержал 331 депутат.

"Укравтодор" уже подписал контракт с украинской-канадским консорциумом компаний, который предусматривает установление в Украине первых WiM-комплексов. В рамках реализации этого проекта планируется установить шесть WiM-комплексов на подъездах к Киеву на международных дорогах. В конце августа начались строительно-монтажные работы по установке первых комплексов; они будут размещены на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп. К концу 2019 планируется установить и запустить все шесть комплексов.

Согласно пояснительной записке к принятому законопроекту, принятые изменения законодательно вводят возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием разрешений на перевозку грузов с превышением весовых или габаритных ограничений.

За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов.

Ответственность за нарушение будет нести владелец автомобиля.

Напомним, первые WiM-комплексы будут установлены возле Киева в шести местах на основных трассах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева.

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы), которую начнут воплощать в 2019 году. Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).

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