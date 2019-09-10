Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента

10 сентября Верховная Рада по сокращённой процедуре и с нарушением норм регламента приняла закон об импичменте президента . Который ещё больше усложняет уже существующую процедуру отстранения главы государства с поста. Как «ломали через колено» оппозицию и почему импичмент окончательно свели к полному фарсу, читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Михаил Палинчак

Растерянные «слуги»

Первый пленарный день работы Рады для многих депутатов из фракции «Слуга народа» начался с сюрприза. Накануне, в понедельник, на согласительном совете спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение ключевого законопроекта на этой неделе – об импичменте президента (1012 «Об особенной процедуре отстранения президента Украины с поста» – его ещё в прошлом созыве внёс как безотлагательный для рассмотрения парламентом Владимир Зеленский, – А.С.) в четверг. Однако этот вопрос неожиданно для самих «слуг» появился в повестке дня во вторник на утреннем заседании.

«Заседания фракции не было. По каким причинам решили поменять «карты» – непонятно. Ясное дело, что закон полностью не читал. Но будем голосовать, раз уж вынесли», – признался LB.ua один из депутатов, показывая увесистую пачку распечатанных законопроектов, которую выдают всем избранникам на стойках регистрации перед началом работы.

Замглавы фракции Зеленского Александр Корниенко на уточняющие вопросы журналистов: «Неужели будете голосовать сразу в целом? А как же так? Как же процедура несение правок перед вторым чтением?», – с улыбкой отвечал: «Вы все увидите».

Фото: Аня Стешенко

Сокращённая процедура

Дмитрий Разумков решил не тянуть резину, предложив парламентариям сразу проголосовать за решение о рассмотрении законопроекта по сокращённой процедуре, что поддержали 270 депутатов. Дальше представитель президента в парламенте и вице-спикер Руслан Стефанчук напомнил «какую поддержку в обществе получило решение о снятии депутатской неприкосновенности». «Поэтому вторым шагом должен стать закон об импичменте... Президент демонстрирует выполнение своих обещаний и равенство его перед законом», – патетично говорил он, не объясняя сути нового законопроекта.

Правда, он признал, что ещё на стадии подачи документа и рассмотрения в комитетах были споры о целесообразности принятия закона в таком виде. «Были замечания, что в нем просто повторяются нормы действующего регламента. Что процедура импичмента выписана в законе о временных следственных и специальных комиссиях (его приняла Рада ещё под руководством спикера Андрея Парубия, – А.С.)», – выступал он.

Но, по оценкам «Слуги народа», законопроект Зеленского выходит за рамки только ответственности Рады в процедуре импичмента, расширяя полномочия на судов. Именно по этой причине и нужен этот закон, – полагают в «Слуге народа».

Глава профильного Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, член фракции «Слуга народа» Андрей Клочко также подтвердил, что 6 сентября законопроект был рассмотрен и рекомендован к принятию в целом. Хотя в выводе Главного научно-экспертного управления Рады прозвучала рекомендация «доработать законопроект в силу ряда замечаний».

Во-первых, юристы Главного-экспертного управления обращали внимание на то, что по сути новым законом депутаты еще больше защитят главу государства, сделав импичмент фактически невозможным. Если ранее по процедуре, прописанной в Регламенте, только на завершающем этапе нужно было 337 голосов нардепов для голосования за сам импичмент, то сейчас предусмотрена новая норма.

Теперь нужно будет для инициирования только самой процедуры «на старте» собрать в письменном виде те самые 337 голосов без права отзыва. И повторно – уже после всех выводов комиссии и решений судов – ещё одно голосование 337 голосами за само отстранение президента. Простыми словами, теперь потребуется, чтобы большинство от конституционного состава (337) дважды, а не один раз в конце (как было в Регламенте) поддержали процедуру импичмента.

Фото: Анна Стешенко

Естественно, после отмены неприкосновенности нардепов с 1 января 2020 года, сама постановка вопроса о подписи под изначальным документом о начале процедуры импичмента, уже отправляет парламентария как минимум «на растяжку». В условиях подконтрольности прокуратуры и СБУ, а в перспективе – НАБУ и ДБР «первому лицу», каждый такой «смельчак» автоматически (пусть, и гипотетически) попадёт под угрозу уголовного преследования.

Далее эксперты управления пишут, что изложенные процедуры о создании специальной временной следственной комиссии (она и должна расследовать факты государственной измены или другого преступления президента, – А.С.) уже и так прописаны в действующем Регламенте. Поэтому новые «телодвижения слуг народа» просто излишни. Важно, что в законе Зеленского не прописан количественный состав этой самой специальной следственной комиссии, а это уже вопрос кворума принятия решений и их легитимности. Для ещё большего усложнения вводится процедура «работы над ошибками» Верховной Рады после получения выводов той самой комиссии от Конституционного и Верховного судов. Проще: Рада, в случае замечания судов, должна будет проголосовать за новый вывод комиссии и вновь направить его в суды. При этом так и не обозначены какие-либо сроки или ограничения рассмотрения вывода судами и возможные «камбэки» опять в Раду. «Это может привести к бесконечности процедуры импичмента президента», – написано в выводе юридического управления.

И «вишенка на торте». В закон внесли одну принципиальную новацию, согласно которой, спикер от имени парламента должен будет извиниться перед президентом на пленарном заседании, если парламент создаст ВСК, внесет вопрос импичмента в повестку дня, проголосует, но решение не будет принято окончательно 337 голосами (22 статья, – А.С.).

Но когда все эти предостережения юристов мешали Раде принять необходимый закон? Правильно – никогда. Такая практика «с пылу, с жару», когда депутаты не читают законопроекты, а комитет закрывает глаза на замечания юристов, была во всех предыдущих созывах. Эта же традиция уже не первый раз, с успехом, без особых проволочек и сопротивления отдельных депутатов продолжается «слугами».

Фото: Макс Требухов

Эмоции оппозиции

Обсуждение законопроекта в зале было жарким. Так, первым слово взял экс-спикер Парубий, который откровенно и неприкрыто решил потроллить «слуг».

«Я, как и большинство из вас, выступаю за процедуру импичмента, но у меня есть хорошая и неожиданная для вас новость. Закон об импичменте принят 6 июня – это закон 1098 о временных следственных и специальных комиссиях. Возможно, вас просто дезинформировали и вы об этом не знаете», – начал он с расстановкой и паузами под аплодисменты коллег по фракции «Европейская солидарность».

Парубий напомнил, что подписал этот закон и направил его на визирование Зеленскому. Однако президент до сих пор не выполнил свои обязанности: не поставил вето и не подписал его, подвесив закон в неудобное и неопределенное положение. А ведь именно норм о следственной комиссии и не хватало в Конституции и Регламенте для окончательной ясности процедуры импичмента. И этот «грех», со слов, Парубия, Рада предыдущего созыва в полной мере искупила, приняв сам закон.

«Поэтому не нужно законодательного спама. Нужно две минуты для подписания президентом этого закона», – парировал Парубий.

Его соратница по фракции и экс-спикер Ирина Геращенко назвала депутатов «Слуги народа» не просто «зелёными ксероксами, а зелёными подставками под микрофоны» в силу непонимания того, за что они вообще голосуют. За всем происходящим в зале уныло и тихо наблюдал лидер фракции и пятый президент Петр Порошенко. Сверху же, в ложе помощников, на третьем этаже над сессионным залом, за перформансом следила скандальная экс-нардеп Надежда Савченко, то и дело поглядывая на купол.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Все это не остановило Разумкова, который поставил по процедуре законопроект на голосование в первом чтении. Это предложение поддержали 337 депутатов. На таком драйве спикер призвал голосовать за закон сразу во втором чтении и в целом. Но тут же в процесс подключился Иван Крулько от «Батькивщины», отметивший о грубом нарушении норм регламента.

«Давайте хотя бы проголосуем за сокращение сроков рассмотрения законопроекта ко второму чтению (сократить с двух недель до одной для подачи правок ко второму чтению, – А.С.). Но не насилуйте регламент! Дайте нам возможность подать свои правки», – просил он, но это было тщетно.

В унисон с депутатами Тимошенко и Порошенко заговорил и один из главных спикеров ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он напомнил далекий 1996 год, когда принималась Конституция и была закреплена та самая ст.111 об импичменте президента.

«Тогда это был компромисс: прописать так саму процедуру отстранения президента, чтобы сделать её невозможной на практике. Сегодня же этот закон Зеленского точно также повторяет эту процедуру, делая её просто нереальной... Но, как говорят, маслом кашу не испортить… Именно так и действует новая власть», – продолжал он.

Ему же вторил юрист и депутат «Батькивщины» Сергей Власенко. По его оценкам, честным со стороны власти был бы шаг по снятию неприкосновенности с президента, как и обещалось Зеленским на выборах. Для этого нужны изменения в Конституцию, а не закон об импичменте. «Тем более, что он не предполагает принципиально ничего нового. Давайте внесём изменения в ст.5 Конституции и лишим неприкосновенности как президента, так и судей», – призывал он.

Член профильного комитета и нардеп «Голоса» Роман Лозинский также сообщил, что фракция Святослава Вакарчука не будет голосовать за эту «фасадную реформу». И только изменения в ст.111 Конституции в части снятия неприкосновенности президента – может разрешить ситуацию. Все остальное – имитация и бутафория.

Фото: Аня Стешенко

Впрочем, все это негодование оппозиционных фракций под крики «ганьба!» не помешали Дмитрию Разумкову поставить законопроект на голосование во втором чтении и в целом, что «по струнке» поддержали 245 «слуг» и часть внефракционных.

Позже, уже в кулуарах, ранее глава «ЕС» Артур Герасимов констатировал «окончательное убийство парламентаризма». Лозинский из «Голоса» в общении с LB.ua назвал случившееся «ломанием парламента через колено».

На все эти обвинения в «Слуге народа» отвечали кратко и ёмко: «Наш караван идёт, нашим людям нужны быстрые и красивые решения».